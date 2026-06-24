قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا للمديريات التعليمية، بمناسبة انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بنوعياتها (العامة - الأزهرية - المهنية) لهذا العام 2026/2027 والاستعداد لتنسيق وقبول الطلاب للالتحاق بمنظومة التعليم الفنى وفى ضوء صدور القانون رقم 199 لسنة 2025، وما تضمنه من استحداث المسارات التعليم الثانوى المختلفة ومنها نظام البكالوريا التكنولوجية والبرامج المهنية لمدة عام أو عامين المطبقة بمدارس التعليم الفني تحت مسمى التعليم الثانوى المهني بهدف الإرتقاء بمنظومة التعليم الثانوى الفني بصفة عامة بداية من العام الدراسة 2025/2026.

شهادة البكالوريا التكنولوجية

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتم القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بنظام البكالوريا التكنولوجية في البرامج الدراسية المطورة والمبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي اعتبارا من العام الدراسي القادم 2027/2026، حيث يحصل الطالب في نهاية الدراسة على شهادة البكالوريا التكنولوجية .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتم قبول الطلاب بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج المهنية لمدة عام واحد أو عامين دراسيين اعتبارا من العام الدراسي القادم 2026/2027 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (المهنية والعامة) ، حيث يحصل الطالب في نهاية الدراسة على شهادة دبلوم مهني في التخصص أو البرنامج ( مستوى ۱ و مستوى 2 يتم قبول الطلاب وفق معايير التنسيق المؤهلة للقبول ( مجموع الدرجات - اللياقة البدنية - متطلبات الدراسة بالبرنامج المطبق بالمدرسة ) .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتم ترشيح البرامج لمدة عام واحد أو عامين والمقترح تطبيقها بالمدارس الفنية بمديريتكم الموقرة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والبيئة المحيطة بالمدرسة ووفقا لتوافر مقومات التشغيل اللازمة لتطبيق البرنامج ( مرافق. معدات - أجهزة - معامل - ورش - هيئات تدريس - .... إلخ )، ويتم تطبيق برنامج واحد على الأقل من البرامج المهنية لمدة عام واحد أو عامين بكل مدرسة فنية بمديريتكم الموقرة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم الأخذ في الإعتبار ضرورة توفير شريك من سوق العمل لكل مدرسة تعليم فنى لتدريب الطلاب مع عقد بروتوكول تعاون مشترك وعرضه على الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى قبل توقيعه من الطرفين بوقت كاف المراجعة بنود البرتوكول قبل التنفيذ.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم إعداد أطر البرامج وخطط الدراسة وضوابط التقييم الخاصة بكل برنامج عن طريق الإدارة المركزية المدارس التعليم الفنى بديوان عام الوزارة وإخطاركم بها لبدء التنفيذ بداية من العام الدراسي القادم ٢٠٢٧/٢٠٢٦ على أن يتم ترشيح البرامج التي سيتم تطبيقها بالمديرية بما يتوافق مع طبيعة كل مديرية تعليمية .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي مراعاة تلك الضوابط عند إعداد مقترح تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي وكذلك البرامج لمدة ) عام واحد / عامين.