الزراعة تنفتح على التكنولوجيا الصينية لدعم قطاع الثروة الحيوانية

استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا صينيًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن جامعة نانجينغ الزراعية وكبرى الشركات الصينية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والمعدات، وذلك لبحث شراكات استراتيجية لدعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية في مصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون الدولي والتوزيع في الشراكات لتبادل الخبرات.

تسخير الإمكانيات البحثية والبشرية لإنجاح الشراكات الدولية

وفي سياق متصل، أشار الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، الى الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون مؤكدا أن مركز البحوث الزراعية، بمختلف معاهده وعلمائه، يمثل الذراع العلمي والتطبيقي لوزارة الزراعة، وان المركز ومعاهده حريصون على تسخير كافة الإمكانيات البحثية والبشرية لإنجاح مثل هذه الشراكات الدولية.

وأوضح أن التعاون مع الجانب الصيني، وخاصة مع مؤسسات عريقة كجامعة نانجينغ، يعكس الرؤية الشاملة للمركز في دمج البحث العلمي بالجانب التطبيقي والصناعي، مما يساهم بشكل مباشر في صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإنتاج الحيواني في مصر، لافتا الى أن المركز يولي اهتماماً خاصاً بنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ليس فقط محلياً، بل وعلى المستوى الإقليمي والقاري.

واستقبلت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية ولفيف من أساتذة المعهد أعضاء الوفد الصيني حيث عقدت "عيد"اجتماع لمناقشة آفاق التعاون المشترك مؤكدةً أن المبادرات المشتركة في مجالات البيولوجيا الجزيئية وتطوير اللقاحات ستشكل طفرة حقيقية لحماية الثروة الحيوانية.

واصطحبت "عيد" الوفد في جولة تفقدية شاملة داخل معامل المعهد ومعامله المركزية المتطورة، حيث تم اطلاع الجانب الصيني على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في تشخيص الأمراض الوبائية الوافدة والعابرة للحدود، ونظم الفحص المعملي للرقابة على الأغذية ذات الأصل الحيواني، وبحوث وصحة الحيوان، وأشاد الوفد الصيني بالمستوى التقني والعلمي المتميز للمعامل المصرية والكوادر البشرية القائمة عليها.



وخلال اللقاء، تم مناقشة الشراكات الخاصة بالثروة الحيوانية وصحتها، حيث أعرب الوفد عن رغبتهم في مد آفاق التعاون البحثي بين جامعة نانجينغ ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، فضلا عن تطلعهم لتعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي المشترك للاستفادة من تبادل الخبرات الصينية والمصرية في تطوير آليات حماية الثروة الحيوانية ورعايتها بأساليب علمية حديثة.



وفي هذا السياق، شهد اللقاء مباحثات موسعة مع السيد "شين شي يوان"، رئيس شركة "تشاوفنغهوا للتكنولوجيا الحيوية (نانجينغ)" الرائدة في مجال اللقاحات، والسيد "وانغ ييتشان"، رئيس شركة "جيانغسو تونغ يوان للمعدات"؛ حيث تركزت النقاشات حول تعزيز الشراكات الخاصة بحماية وصحة الثروة الحيوانية، وبحث سبل توفير المعدات الإنشائية والزراعية المتطورة اللازمة لتجهيز مزارع الإنتاج الحديثة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استدامة هذه المشروعات.



وأكدت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بالانفتاح على التكنولوجيا العالمية، مشددةً على أهمية نقل وتوطين صناعة المشخصات واللقاحات البيطرية محلياً لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن تعزيز نهج "الصحة الواحدة" بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.