فتاوى تشغل الأذهان| حكم إخراج زكاة المال للأخ أو الأخت.. كيفية تحقيق الخشوع في الصلاة والتخلص من السرحان.. وهل نشر أعمال الخير على السوشيال ميديا رياء؟

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تشغل قطاعا كبيرا من الناس، وبيّنت أحكامها الشرعية دار الإفتاء المصرية وكان من أبرز هذه الفتاوى هو حكم إخراج زكاة المال للأخ أو الأخت وهل نشر أعمال الخير على السوشيال ميديا رياء؟ وغيرها من الفتاوى التي يبحث عنها كثيرون وفي السطور التالية بيان بأحكامها.

كيفية تحقيق الخشوع في الصلاة والتغلب على السرحان

في البداية، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين، حول “كيفية تحقيق الخشوع في الصلاة والتغلب على السرحان بسبب ضغوط الحياة وكثرة التفكير؟”، مؤكدًا أن السهو في الصلاة أمر شائع، ولذلك شرع الله “سجود السهو”؛ لجبر هذا النقص.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحاته اليوم، أن الوصول إلى الخشوع، يبدأ؛ بإدراك أن المصلي يقف بين يدي الله- سبحانه وتعالى-، وأنه في مقام عظيم يستوجب حضور القلب والانتباه.

وأشار إلى أن السرحان في الصلاة غالبًا ما يكون بسبب التفكير في مشكلات الحياة أو الانشغال بالنعم والسعي لتنميتها، لافتًا إلى أن الحل الحقيقي لهذه الأمور بيد الله، وبالتالي لا ينبغي أن ينشغل الإنسان بها أثناء وقوفه بين يديه- سبحانه-.

وأضاف أن من الوسائل العملية لتحقيق الخشوع، تذكير النفس دائمًا بأننا في حضرة الله، والعودة سريعًا إلى التركيز إذا حدث شرود، مع تجنب الاسترسال في التفكير، إلى جانب الحرص على قراءة آيات جديدة في الصلاة، ما يساعد على حضور الذهن والتركيز.

وبيّن أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقراءة المعوذتين من أهم الوسائل التي تعين على طرد الوسوسة، مع ضرورة استحضار عظمة الوقوف بين يدي الله، وهو ما يعين المسلم على تحقيق الخشوع في صلاته.

هل نشر أعمال الخير على السوشيال ميديا رياء؟

وفي فتوى أخرى، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم إظهار أعمال الخير على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأصل في فعل الخير أن يكون سرًا بين العبد وربه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، أن إظهار العمل الصالح يتوقف على النية، فإذا كان القصد منه الرياء وطلب مدح الناس فإن ذلك يُفسد العمل ولا يُقبل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن العمل الواحد قد يختلف حكمه باختلاف النية، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»، موضحًا أن إظهار الصدقة قد يكون محمودًا إذا كان الهدف منه تشجيع الآخرين على فعل الخير وتحفيزهم على المشاركة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هناك ضابطًا مهمًا في هذا الأمر، وهو عدم جرح مشاعر الفقراء أو التشهير بهم، مؤكدًا أنه لا يجوز تصوير المحتاجين أو ذكر أسمائهم على سبيل التفاخر أو الإظهار، لما في ذلك من انتهاك لكرامتهم.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أفضل الصدقات هي ما يسد احتياجات الفقراء الأساسية، مثل إطعام الجائع وعلاج المريض وتعليم المحتاجين، مع مراعاة تقديم ما هو أنفع لهم، سواء كان مالًا أو طعامًا، وفقًا لظروف كل حالة.

هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ أو الأخت؟

وفي الختام، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم إعطاء زكاة المال للأخ أو الأخت، مؤكدًا أنه يجوز ذلك ولا حرج فيه إذا كانوا في حاجة إلى المال.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، أن الأصل في الزكاة أن تُعطى للمستحقين، فإذا كان الأخ أو الأخت من أهل الحاجة جاز إعطاؤهم من أموال الزكاة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن إعطاء الزكاة للأقارب يحمل فضلًا مضاعفًا، حيث يجمع بين أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، وهو ما يجعله من الأعمال المستحبة التي حث عليها الشرع.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن صلة الرحم من القيم العظيمة في الإسلام، وقد جاءت النصوص الشرعية بالحث عليها، لما لها من أثر في تقوية الروابط الأسرية وتحقيق التكافل الاجتماعي.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المسلم حين يوجه زكاته إلى أقاربه المحتاجين، فإنه يحقق مقصدين عظيمين؛ أداء فريضة الزكاة، وتعزيز أواصر المحبة والتراحم داخل الأسرة.

فضل الزكاة

1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.

2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.

3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.

4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.

5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.

6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.

8- سبب من أسباب دخول الجنّة.

9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.

10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.