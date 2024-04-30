من المنوفية إلى دهب بالدراجة.. منوفي يحتفل بأعياد تحرير سيناء

قطع خالد راضي، 59 سنة، من المنوفية، مئات الأميال من قريته الروضة بالمنوفية حتى مدينة دهب مرورا بمدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وسانت كاترين بالدراجة الهوائية للاحتفال بأعياد تحرير سيناء، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بالدراجات ومشاهدة معالم مصر الجميلة.

وقال خالد راضي إنه يعمل موجها بالتربية والتعليم بالمنوفية، ويهوى ركوب الدراجات الهوائية، مشيرا إلى أنه أراد الاحتفال بالذكرى 42 لأعياد تحرير سيناء للاستمتاع بالمناظر الخلابة في جنوب سيناء.

وأضاف أنه أعد العدة وسلك طريق بلبيس الإسماعيلية الصحراوي، ثم وصل إلى نفق الشهيد أحمد حمدي، وتوقف في عيون موسى لمشاهدة معالمها، ثم قضى ليلة في مدينة رأس سدر وتحرك 6 صباحا ليصل سانت كاترين 9 ليلا، لافتا إلى أنه شاهد معالم سانت كاترين وصعد جبل موسى.

وأوضح راضي أن هذه لم تكن رحلته الأولى بالدراجة بل قام بزيارة رفح بالدراجة وكذلك السلوم بدراجة متواضعة.

وكشف أنه تحرك من سانت كاترين لزيارة مدينة دهب والعودة مرة أخرى إلى المنوفية.

وأكد راضي أن جنوب سيناء من أكثر الأماكن أمانا في العالم، مشيرا إلى أنه طوال رحلته كان ينعم بالراحة والطمأنينة وكرم أهالي سيناء، ولم يواجه صعوبات أو مخاطر طوال رحلته في أراضي جنوب سيناء المباركة.

ونصح الشباب بممارسة الرياضة، خاصة ركوب الدراجات، واستخدامها في التنقل وزيارة معالم بلدهم الجميلة بدون أية تكلفة، وأن يعيشوا حياة الخلاء، معقبا: “بلادنا جميلة وآمنة ولا يوجد مثل أمنها في كل بلاد الدنيا”.



بالدراجة في جنوب سيناء

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