كلمة حق.. أحمد السقا يوجه رسالة إلى كريم عبد العزيز .. تفاصيل

نشر أحمد السقا تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يوجه فيها رسالة إلى الفنان كريم عبد العزيز.

وقال أحمد السقا : قاعد وصاحى بدرى ولقيت نفسى عايز أقول كلمة فى حق أجمل وأجدع صاحب قابلته في حياتى من وإحنا عيال صغيرين انا كنت عايش في شارع شهاب وهو عايش في العجوزة والقدر ربطنا ببعض ومن يومها واحنا اكتر من الأخوات وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربى وابن ناس وطول عمرنا مابنقولش لبعض غير إزيك يا صاحبى …عامل إيه يا صاحبى… أو مبروك يا صاحبى… وحقك عليا انى أقولك ربنا يخليك ليا يا صاحبى…… صاحبى واخويا اللى بجد كريم عبد العزيز…..رقبتى ليك يا صاحبى…. كلمة حق فى حقك يا صاحبى……ملحوظة عشان الناس اللى بتصطاد في الميه العكرة دي الصورة اللى كريم كسب بيها جوى أورد وفى كل الحالات صاحبى قمر.

أحمد السقا

ويعرض للفنان أحمد السقا غدا الأربعاء فيلم "السرب" الذى ينتظره الجمهور بفارغ الصبر منذ أن تم الإعلان عنه.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية ومقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.