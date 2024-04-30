عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كلمة حق.. أحمد السقا يوجه رسالة إلى كريم عبد العزيز .. تفاصيل

أحمد السقا
أحمد السقا

نشر أحمد السقا تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يوجه فيها رسالة إلى الفنان كريم عبد العزيز.

وقال أحمد السقا : قاعد وصاحى بدرى ولقيت نفسى عايز أقول كلمة فى حق أجمل وأجدع صاحب قابلته في حياتى من وإحنا عيال صغيرين انا كنت عايش في شارع شهاب وهو عايش في العجوزة والقدر ربطنا ببعض  ومن يومها واحنا اكتر من الأخوات  وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربى وابن ناس وطول عمرنا مابنقولش لبعض غير إزيك يا صاحبى …عامل إيه يا صاحبى… أو مبروك يا صاحبى… وحقك عليا انى أقولك  ربنا يخليك ليا يا صاحبى…… صاحبى واخويا اللى بجد   كريم عبد العزيز…..رقبتى ليك يا صاحبى…. كلمة حق فى حقك يا صاحبى……ملحوظة عشان الناس اللى بتصطاد في الميه العكرة  دي الصورة اللى كريم كسب بيها جوى أورد وفى كل الحالات صاحبى قمر.

أحمد السقا

ويعرض للفنان أحمد السقا غدا الأربعاء فيلم "السرب" الذى ينتظره الجمهور بفارغ الصبر منذ أن تم الإعلان عنه.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية ومقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

احمد السقا كريم عبد العزيز الفنان احمد السقا الفنان كريم عبد العزيز افلام احمد السقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

كواليس ما فعله أفشة مع كولر عقب مباراة مازيمبي وحقيقة توقيع عقوبة

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

عمرو الدرديري يستفز جمهور الأهلي بمنشور ساخر| شاهد

موضوعات متعلقة

في ذكراه.. قصة زواج زكي طليمات من روزاليوسف وانفصالهما

في عيد ميلاده.. قصة حبس هاني شنودة بسبب الإخوان الإرهابية

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

الفنانة السعودية تهاني السلطان تحتفي بمولودتها الجديدة سما

ادعوله بالرحمة.. نهال عنبر تنعى عصام الشماع

احتجاز فنان فرنسي شهير فى قسم الشرطة بتهمة الاعتداء الجنـ سي

دورة عاطف الطيب.. انطلاق مهرجان "بردية" لسينما الومضة الأربعاء المقبل

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

الجيش الأمريكي يعلن استهداف صواريخ الحوثيين لسفينة يونانية في البحر الأحمر

خطأ شائع في الصلاة على النبي.. أمين الإفتاء تحذر منه

حازم إمام: عاشور أفضل لاعب في مصر ولم يقدم سوى 70% من مستواه.. فيديو

مرتضى منصور أمام المحكمة بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

صحافة مصرية.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيضعف من غير ما نحس.. 9 حيل طبيعية لتقوية السمع

لمرضى السكر.. تناول هذا الطعام قبل الأكل ولن تعانى من مضاعفات

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

"محتاجة إعادة نظر".. علامات توضح أنك في علاقة صداقة سامة

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ