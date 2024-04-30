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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس ما فعله أفشة مع كولر عقب مباراة مازيمبي وحقيقة توقيع عقوبة

افشة
افشة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخل غرفة الملابس عقب نهاية مباراة مازيمبي الكونغولي، وتحدث مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وواجه بعد عدم المشاركة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صوت أفشة كان واضح للجميع وأكد للمدرب أن ما يقوله في وسائل الإعلام وصفحاته الشخصية يفعل عكسه مع اللاعبين".

وأضاف أمير هشام: "أفشة قال للمدرب إنه يؤكد بأن من يجتهد في المران يشارك وهو ما لم يحدث حيث يعود بعض اللاعبين من إصابات على الملعب مباشرةً، ولا توجد عدالة".

وقال: "كولر تلقى كلمات أفشة ولم يناقشه، ولكن المفاجأة أن المدرب لم يوقع أي عقوبات على اللاعب بعد هذا الأمر، خاصةً أن المدرب وجد أن اللاعب لم يتجاوز في حقه وأن هذا الحديث شئ يراه طبيعي بين لاعب ومدرب".

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