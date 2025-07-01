محافظ المنيا: استثمرنا أرضا مهملة وحولناها لمشروع يوفر احتياجات المواطنين

اعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن سعي المحافظة الدائم لتعظيم الاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية عبر المواقع غير المستغلة، بما يعود بالنفع على المواطنين ويدعم الاقتصاد المحلي.

وأوضح المحافظ أنه تم استثمار المساحة الواقعة أمام مبنى مديرية الأمن القديمة، وهي أرض مملوكة للمحافظة وتصنف كـ"زوائد تنظيم"، مشيرًا إلى أنها ليست جزءًا من الشارع.

وأضاف أن المنطقة المجاورة تضم شارعًا خلفيًا بعرض 12 مترًا، بالإضافة إلى شارع آخر داخل نطاق المديرية القديمة بعرض 12 مترًا أيضًا، مما يعني أن الطريق أمام المديرية يصل عرضه الإجمالي إلى 24 مترًا، مما يضمن سهولة الحركة والوصول.

وأكد المحافظ أنه روعي أثناء طرح الفرصة الاستثمارية أن تكون المنشأة المزمع إقامتها عبارة عن وحدات فك وتركيب ، تتضمن إنشاء "ميني ماركت" يلبي احتياجات المواطنين في المدينة الأم، وليس مجمعًا تجاريًا كبيرًا، حيث يتم تنفيذ مول تجاري متكامل بمدينة المنيا الجديدة. كما ألزمت المحافظة المستثمر بتخصيص مساحة لإنشاء جراج أسفل الموقع ، حيث تم بالفعل إنشاء القواعد الخرسانية اللازمة، على أن يتم تركيب الوحدات التجارية فوقها، بما يضمن الاستغلال الأمثل للمساحة.



وكشف اللواء عماد كدواني أن المحافظة قامت بحصر الفرص الاستثمارية المتاحة، والتي بلغت 103 فرصة، تم طرح المرحلة الأولى منها، وجاري الآن التعاقد على المرحلة الثانية، على أن تتبعها مرحلة ثالثة خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى وجود فرص استثمارية عملاقة يتم التنسيق بشأنها مع مجلس الوزراء ، مؤكدًا أن حجم هذه الاستثمارات يتجاوز 2 مليار جنيه، خاصة تلك المطلة على كورنيش النيل والتي ستكون نقلة نوعية في خدمة المواطنين وتعزيز التنمية بالمحافظة.

مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتعظيم الموارد وتوفير خدمات تلبي احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على التخطيط العمراني المنظم والاستثمار المستدام الذي يحقق التنمية الشاملة.