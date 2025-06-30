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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلال جولته بقرية الجزائر بسمالوط..محافظ المنيا يسلّم كرسيًا كهربائيًا "لعم منصور" تقديرا لعطائه المجتمعي وتبرعه بأرض الوحدة الصحية

محافظ المنيا يسلم كرسي كهربائي لمواطن بقرية الجزائر
محافظ المنيا يسلم كرسي كهربائي لمواطن بقرية الجزائر
ايمن رياض

بادرة إنسانية نبيلة تجسد التقدير والعرفان بالعطاء المجتمعي الذي يتحلى به أبناء الوطن في توادهم وتراحمهم، سلم اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا كرسياً كهربائياً للمواطن منصور محمد أحمد، البالغ من العمر 70 عامًا، أحد أهالي قرية الجزائر التابعة لمجلس قروي قلوصنا بمركز سمالوط، وذلك تقديرًا لدوره النبيل في التبرع بقطعة أرض من إرث والده لإنشاء وحدة صحية تخدم أبناء قريته والقرى المجاورة .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها محافظ المنيا اليوم ،بمركز سمالوط لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية والمشروعات التنموية ، التقى خلالها بالمواطن  منصور محمد أحمد  والذى تبادل أطراف الحديث مع اللواء كدوانى طالباً توفير كرسي كهربائي ليساعده على الحركة والانتقال لأداء فريضة الصلاة بالمسجد مراعاة لحالته الصحية وظروفه المرضية وكبر سنه ، ليستجيب المحافظ على الفور ويوجّه بتسليمه الكرسي في نفس اليوم أثناء تواجده، في لفتة تعكس روح المسؤولية والتكامل بين الدولة والمواطنين ورد الجميل لأصحابه.

نماذج مشرفة 

ويُعد المواطن منصور محمد أحمد أحد النماذج المشرفة في العطاء المجتمعي، حيث تبرّع بقطعة أرض من إرث والده لصالح إنشاء الوحدة الصحية التي تخدم الآن آلاف المواطنين من قرية الجزائر والقرى المجاورة، في صورة تعكس مدى وعي المواطن المصري بدوره الوطني في دعم الخدمات الأساسية لقريته. 

وأكد محافظ المنيا خلال اللقاء أن التكامل بين الدولة والمواطن هو الأساس الحقيقي للتنمية، وأن ما قام به “عم منصور” يُعد مثالًا يُحتذى به في المشاركة المجتمعية، مشددًا على أن الدولة لا تتأخر في دعم وتكريم من يقدّم الخير لأهله ومجتمعه. 

كما وجّه المحافظ الشكر لأهالي قرية الجزائر على تفاعلهم الإيجابي مع جهود الدولة لتطوير الخدمات الصحية في الريف، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تستهدف رفع كفاءة المنشآت الطبية وتوفير حياة أفضل للمواطنين. 

وتُعد هذه اللفتة الإنسانية واحدة من سلسلة الإستجابات الفورية التي يحرص محافظ المنيا على تنفيذها في جولاته الميدانية، من خلال الاستماع المباشر للمواطنين، والتعامل الفوري مع مطالبهم، بما يعكس الحرص على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتوفير سبل الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية.

محافظ المنيا كرسي متحرك كهربائي تبرع بأرض وحدة صحية نموذج مشرف

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