محافظ المنيا يطمئن على توافر أرصدة السلع الغذائية بالأسواق

استكمل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته بمركز سمالوط بتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمنطقة عرب الزينة، للاطمئنان على كفاية الأرصدة من السلع الأساسية( سكرـ دقيق ـ زيت ـ مكرونة) ، والتي يتم صرفها للمواطنين المستحقين للدعم، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية فى التخزين، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة بمتابعة المخزون السلعي والكميات المطروحة في الأسواق.

وأكد المحافظ، أن الأرصدة الحالية داخل محافظة المنيا، تكفى لشهور قادمة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين المستحقين للدعم دون أي انقطاع، مشيراً إلى أهمية متابعة المخازن بصفة دورية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

ووجّه المحافظ، وكيل وزارة التموين، بزيادة المعروض من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المطروحة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

المخزون السلعي

من جانبه، أشار المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إلى أن الكميات المخزنة يتم حفظها وفقاً للاشتراطات الصحية المتبعة تحت اشراف هيئة سلامة الغذاء التابعة لوزارة الصحة، كما يتم إضافة السلع وسحبها بصفة يومية، بما يضمن تجديد الأرصدة وتوفيرها بشكل مستمر، مؤكداً أن المديرية تتابع عن كثب عمليات التخزين والصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وفعالية.