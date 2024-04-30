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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق أعمال الملتقى التوظيفي الأول لجامعة الأقصر بمشاركة 25 شركة .. اليوم

صدى البلد

 ينظم مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر صباح اليوم الملتقى التوظيفي الأول، لإقليم جنوب الصعيد، وذلك بكلية الطب بمدينة طيبة تحت رعاية  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة .

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وأشار الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير المركز، إلى أن الملتقى التوظيفي يتضمن مشاركة 25 شركة "قطاع خاص"متنوعة التخصصات، لكافة الخريجين.

وأوضح مدير مركز التطوير المهني أن من التخصصات المشاركة بالملتقى على سبيل المثال، شركات متخصصة في: "المجال الطبي، الكول سنتر، شركات بمدارس النيل الدولية، مؤسسات طبية، شركات مستحضرات التجميل، شركات ديكور،  شركات إنشاءات هندسية".

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