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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الليلة.. حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية

يقام الليلة حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة ، وذلك علي مسرح سيد درويش ، باوبرا الاسكندرية . 

وكانت الدورة العاشرة من مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير قد حملت عدد من الاحداث ، حيث تم تكريم الفنان سيد رجب والمخرجة هالة جلال في حفل الافتتاح . 

كما شهدت الدورة العاشرة اقامة عدد من الماستر كلاس ، الاولي كانت من نصيب الفنان سيد رجب ، والثانية من نصيب مهندس الديكور أحمد فايز ، والثالثه للمنتج محمد حفظي . 

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يذكر أن  إدارة مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" تتكون من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في ب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية

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