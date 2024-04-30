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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة والصناعة يرافق رئيس الوزراء البيلاروسي خلال تفقد الشركة الدولية للصناعات

صدى البلد

رافق المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة  رومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي،  الذي يقوم  بأول زيارة رسمية له لمصر على رأس وفد رفيع المستوى، حيث استهل الوفد البيلاروسي زيارته بتفقد مقر الشركة الدولية للصناعات والمشروعات، وكيل شركة شاحنات "ماز" البيلاروسية في مصر، وذلك بحضور وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي، وعدد من المسئولين الحكوميين، ورئيس شركة ماز البيلاروسية، إلى جانب وفد من رجال الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبحضور السفير/ سيرجي تيرنتيف، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة.

وقال الوزير إن الزيارة استهدفت الوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء حيث تقدم الشركة خدمات ما بعد البيع والصيانة بمختلف محافظات الجمهورية وتقدم خدماتها لجهات حكومية عدة منها الشركة القابضة للمياه وهيئة الطرق والكباري، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف خلال السنوات المقبلة أن يتجاوز المكون المحلي من شاحنات ماز في مصر 30%.

وأكد سمير حرص الوزارة على تقديم جميع سبل الدعم الممكن للشركات العاملة بالسوق المصري بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المستهلكين.

جدير بالذكر أن شركة ماز البيلاروسية تنتج نحو 30 ألف وحدة سنويا وتغطى منتجاتها أسواق 50 دولة حول العالم وتتضمن أهم منتجات الشركة شاحنات التفريغ، وهياكل الشاحنات، ومركبات نقل البضائع، وشاحنات نقل الأخشاب، والحافلات الكهربائية، وغيرها من المنتجات.

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