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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لمرضى السكر.. تناول هذا الطعام قبل الأكل ولن تعانى من مضاعفات

السكرى
السكرى

يتعرض مرضى السكر لمضاعفات عديدة بسبب الأخطاء الغذائية وتناول الطعام بكميات كبيرة أو بنوعية تزيد من مشاكل الأنسولين وتحدث خللا فى إفراز السكر أوالكوليسترول فى الجسم.

وبسبب كل هذه العوامل، تلعب نوعية الوجبات اليومية دورا كبيرا فى صحة مرضى السكر، بل وفى كثير من الحالات تكون سببا فى تحسن حالتهم واختفاء الأعراض، وعند عدم الالتزام بتعليمات الطبيب فى نوع وكمية الطعام يتعرض المصاب لمضاعفات خطيرة.

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وفى بعض الأحيان لا يستطيع مرضى السكر الالتزام بتعليمات الطبيب الغذائية، خاصة عندما يكون الطعام شهيا أو المصاب مسنا، وحينها يمكن اللجوء لهذه الحيلة التى تحد من أعراض الخلل فى النظام الغذائي.

ووفقا لما جاء في موقع “news-medical”، فإن تناول الزبادي قبل الأكل يخفض نسبة السكر في الدم عن طريق تحسين معالجة الجلوكوز في الجسم، خاصة لمن يعانون من السمنة المفرطة.

ويقلل الزبادى من نسبة السكر في الدم بشكل سريع فور الانتهاء من تناول الوجبة، هذا بالإضافة إلى قدرة الزبادي على تحسين قدرة المعدة والأمعاء على العمل.

الزبادى
الزبادى

ووجدت دراسة من جامعة بوسطن على مصابي الضغط المرتفع، أن تناول الزبادي مرتين الأقل كل أسبوع يقلل من ارتفاع نسبة السكر فى الدم، وكذلك يقلل من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية لدى النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم بنسبة 30 في المائة.

بالإضافة إلى أن الزبادي طعام منخفض السعرات الحرارية ويحسن الهضم ويحتوى على قدر كبير من الفوائد، يمكن الاستعانة به فى استكمال النظام الغذائي دون الخوف من ارتفاع نسبة السكر فى الدم التى تسبب مضاعفات خطيرة. 

 كما يحتوي الزبادي على عدد كبير من الفوائد المهمة للإنسان العادى ومريض السكر، فهو يساعد في إنقاص الوزن وعلاج الاكتئاب.

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