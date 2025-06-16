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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة تعلن عن كسر مفاجئ بخط السلام الرئيسي.. وانقطاع الخدمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 400 مم، بمنطقة السلام التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، ما سيؤدي إلى انقطاع المياه عن المنطقة بالكامل، اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025، في الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

موعد عودة مياه الشرب بالتل الكبير

وقالت الشركة: "إن فرق الطوارئ والصيانة قد توجهت بالفعل إلى موقع الكسر، وبدأت في تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح قد تستغرق عدة ساعات، نظرًا لحجم الخط وأهمية موقعه الحيوي في تغذية منطقة السلام.

ووجّهت الشركة نداءً عاجلًا إلى المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة داخل نطاق المنطقة المتأثرة، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، حتى عودة الخدمة إلى حالتها الطبيعية عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكدت الشركة أنها قامت بتوفير عدد من سيارات المياه النقية المتنقلة، والتي ستنتشر في الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية داخل منطقة السلام، لتلبية احتياجات المواطنين العاجلة من المياه، لافتة إلى أنه في حالة وجود أي طلبات خاصة أو شكاوى عاجلة، يمكن التواصل مباشرة مع غرفة العمليات من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو عبر الهاتف المحمول على الأرقام (01275118592 - 01003337349).

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن فرق العمل الفنية تواصل الليل بالنهار لتأمين إمدادات المياه إلى كافة المناطق، ومعالجة الأعطال المفاجئة بأقصى سرعة ممكنة، في إطار حرص الشركة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتفاعل السريع مع الأزمات الطارئة.

وتقدمت الشركة بالاعتذار لأهالي منطقة السلام عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتها، مؤكدة على أن أعمال الصيانة ستُنجز في الوقت المحدد، وسيتم إعادة ضخ المياه فور انتهاء الإصلاحات بالكامل.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

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