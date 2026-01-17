قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد على فترة الإخوان .. وزير الزراعة: أهنئ أحمد موسى بكتابه أسرار
شبورة وأمطار.. تحذيرات جديدة من الأرصاد بشأن الطقس غدا
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد خلاف سنوات .. صلح عمرو مصطفى وباسم يوسف فى حفل joy awards 2026

عمرو مصطفى وباسم يوسف
عمرو مصطفى وباسم يوسف
تقى الجيزاوي

شهد حفل توزيع الجوائز joy awards 2026 الذى يقام حاليا فى الرياض ، صلح بين الملحن والفنان عمرو مصطفى والإعلامى باسم يوسف ، وذلك بعد سنوات من الخلاف.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل توزيع الجوائز joy awards 2026 .

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على الحضور ، نادية الجندى ، نانسي عجرم ، لبلبة ، يسرا ، إلهام شاهين ، محمد فراج وزوجته بسنت شوقى ، منة شلبي وزوجها المنتج احمد الجنايني ، هند صبري ، صبا مبارك.

وانطلق حفل جوائز Joy Awards 2026  ANB Arena ضمن فعاليات موسم الرياض.

 وحفل جوائز joy awards يعتبر من الليالي الفنية المنتظرة والتى تحتفى بأبرز نجوم وصناع التأثير فى العالم العربى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

مرحلة التصويت الرسمية للجوائز joy awards 2026

كانت اقيمت منذ أسابيع قليلة مرحلة التصويت الرسمية للجوائز  وبالفعل تم الكشف عن القائمة الكاملة للمرشحين فى مختلف الفئات والتى تضم نخبة من نجوم السينما والدراما والموسيقى والرياضة وصناع المحتوى.

وكان شارك مستشار هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو تتحدث فيه المصممة كارولين شوبارد عن تفاصيل التصميم، وكتب معلقاً: كارولين شوبارد تكشف قصة التصميم الجديد لجوائز حدث جوي اووردز 2026، 7 أيام تفصلنا على الاحتفال بصناع الترفيه .

وكانت اعربت شوبارد في مقطع الفيديو عن سعادتها بالمشاركة في تصميم الكأس قائلة: “يشرفني أن أساهم كمصمم في تصميم كأس جوائز جوي. استلهمنا التصميم من أعمال سابقة، وحرصنا على الالتزام بقواعد المهرجان”.

وتابعت: “ الكأس على شكل صقر، لأنه طائر ملكي مهيب، بكل قوته وقدرته وحركته كان من المهم أن نعطيه شكل صقر متحرك، لا ثابت وبدأت عملية التصميم في مايو أستغرق صنع كل كأس حوالي 70 ساعة ، مؤكدة: أن الجوائز مطلية بذهب عيار 18 قيراطاً وذلك باستخدام ذهب منتج من مصادر مستدامة، وتتميز بعيون من العقيق الأسود الصغير”.

حفل توزيع الجوائز joy awards 2026 عمرو مصطفى باسم يوسف

