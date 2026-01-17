المستقلين الجدد: الأحزاب السياسية أكدت دعمها للدور المصري في مساندة القضية الفلسطينية

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الدولة المصرية أصرت على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل حدودها، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وقال هشام عناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن الدولة المصرية خاضت معارك دبلوماسية واسعة وناجحة، أسفرت عن توحيد الموقف العربي في التفاف واضح حول الرؤية المصرية، من أجل العمل على حماية القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها، وهو ما ظهر في موقفها الرافض لمخطط التهجير.

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الموقف المصري يمثل حائط الصد الأول والأخير في الحفاظ على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن جميع الأحزاب السياسية أكدت دعمها الكامل للدور المصري في مساندة القضية الفلسطينية.