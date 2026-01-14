رئيس حزب المستقلين الجدد: القيادة المصرية أنجزت ما عجز عنه الآخرون في حماية القضية الفلسطينية

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ البيان الصادر يعكس قدرة القيادة المصرية على إنجاز ما عجزت عنه أطراف عديدة في مسار الحفاظ على القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن توقيت الاجتماع يمثل خطوة مدروسة ضمن رؤية القيادة السياسية المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني في مرحلة شديدة الدقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن البيان جاء ليؤكد تثمين الدور المصري الذي حظي باعتراف واضح منذ اللحظة الأولى، بوصفه دورًا أساسيًا في حماية القضية الفلسطينية من محاولات التصفية.

وأوضح عناني أن التحدي الأكبر الذي يواجه الفصائل الفلسطينية يتمثل في ضرورة توحيد الصف وإنهاء الخلافات البينية، باعتبار ذلك أحد المفاتيح الرئيسية للحفاظ على القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد أن الدولة المصرية حرصت منذ اليوم الأول للحرب على غزة على الدفع في هذا الاتجاه، إعلاءً للمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، ومواجهة ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من اعتداءات متصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك سياسات التجويع والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين.

