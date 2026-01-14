قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
إعلام عبري: الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات
لازم يحموا نفسهم| تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان
إيطاليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك
احذر.. عقوبة رادعة في انتظارك حال التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة
إعلام إسرائيلي: سقوط النظام الإيراني يؤدي لانهيار حزب الله اللبناني خلال أسابيع
وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 5% خلال السنوات المقبلة
وزير خارجية الدنمارك: نعمل على معالجة المخاوف الأمريكية بشأن جرينلاند
رئيس حزب المستقلين الجدد: القيادة المصرية أنجزت ما عجز عنه الآخرون في حماية القضية الفلسطينية

محمود محسن

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ البيان الصادر يعكس قدرة القيادة المصرية على إنجاز ما عجزت عنه أطراف عديدة في مسار الحفاظ على القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن توقيت الاجتماع يمثل خطوة مدروسة ضمن رؤية القيادة السياسية المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني في مرحلة شديدة الدقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن البيان جاء ليؤكد تثمين الدور المصري الذي حظي باعتراف واضح منذ اللحظة الأولى، بوصفه دورًا أساسيًا في حماية القضية الفلسطينية من محاولات التصفية.

وأوضح عناني أن التحدي الأكبر الذي يواجه الفصائل الفلسطينية يتمثل في ضرورة توحيد الصف وإنهاء الخلافات البينية، باعتبار ذلك أحد المفاتيح الرئيسية للحفاظ على القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد أن الدولة المصرية حرصت منذ اليوم الأول للحرب على غزة على الدفع في هذا الاتجاه، إعلاءً للمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، ومواجهة ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من اعتداءات متصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك سياسات التجويع والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين.
 

