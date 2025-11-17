المستقلين الجدد: الرئيس قطع الطريق على كل من شكك في نزاهة الانتخابات

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وسائل التواصل الاجتماعي تشكل انتصارًا لصوت المواطن المصري ولفتة هامة لجميع الأطراف السياسية لضمان الشفافية في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن التدوينة كانت بمثابة إشارة لكل الأحزاب والمرشحين لأخذ الحيطة في دعايتهم والالتزام بالقانون، مؤكداً أن الرئيس دعم استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات وأكد على ضرورة أن تعكس الانتخابات إرادة الشعب المصري دون أي تدخل أو تلاعب.

وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الرئيس السيسي يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى حماية العملية الانتخابية بالكامل، وممارسة دور متوازن بين السلطات، مضيفًا: "كل ما فعله الرئيس اليوم يُعد إنقاذًا كاملًا للملف السياسي المصري ويعزز تعددية الانتخابات ويؤكد على إصلاح سياسي حقيقي".

وأشار «عناني» إلى أن التنافس على المقاعد الفردية حساس بشكل خاص، وأن الرئيس قطع الطريق على كل من شكك في نزاهة الانتخابات قبل بدايتها، مؤكداً أن رضا المواطن البسيط هو المعيار الوحيد لاختيار ممثليه في البرلمان.

