قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
حسام حسن: نحترم المغرب وكل واحد حر يشجع مين
وزير الطيران المدني مهنئا أحمد موسى بكتاب أسرار: نعلم قيمته وحب الناس له
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجونة يتقدم على مودرن سبورت بثنائية نظيفة بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر

الجونة
الجونة
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريق الجونة وفريق مودرن سبورت بتقدم الجونة بنتيجة 2-0،  على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الجونة

أعلن الجهاز الفني لفريق الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق مودرن سبورت على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكي الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا - مصطفى مطاوع - أحمد عبد الرسول - عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: حفيظ إبراهيم - محمد محمود - رضا صلاح.

خط الهجوم: أدهم الرفاعي - مروان محسن - صمويل أومسا.

البدلاء:

أحمد مسعود - نور السيد - بلال السيد - احمد بليه - محمد النحاس - عبد الله السعيد - ارند راندريانانتيناينا - محمد عماد - هشام وائل.

تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بكأس عاصمة مصر

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الجونة على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: طارق سيد، محمود شعبان، أحمد مزهود، أحمد رضا.

خط الوسط: محمد صبري، وليد علي، أحمد يوسف، رشاد المتولي، محمد مسعد.

هجوم: محمود ممدوح.

ويجلس على مقاعد البدلاء:  كريم عماد، محمد دسوقي، فيجيري، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، آدم رجم، سليم سليمان، حمدي مارسيلو.

الجونة نادي الجونة مودرن سبورت كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ترشيحاتنا

الغاز

نصائح ذهبية .. أستاذة سموم بطب الإسكندرية تحذر من مخاطر تسرب الغاز على الإنسان

الداعية مصطفى حسني

دولة التلاوة.. مصطفى حسني: أى إنسان بيحب ربنا لازم يتوقف ويدور على صفات المؤمنين

لمتسابق محمود كمال الدين،

وزير الأوقاف يشيد بأداء المتسابق محمود كمال الدين بدولة التلاوة

بالصور

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد