فايز فرحات عن كتاب أسرار لأحمد موسى: حدث مهم يضع مسؤولية على النخبة لتوثيق الأحداث

علق محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام، على توقيع الإعلامي أحمد موسى اول كتاب له " أسرار " داخل مؤسسة الأهرام .



وقال محمد فايز فرحات في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحن امام حدث مهم وهناك مسؤولية كبيرة على النخبة المصرية لتوثيق ما حدث في مصر في سنوات ماضية ".

وأضاف محمد فايز فرحات :" كل الشكر والتقدير للإعلامي احمد موسى على جهوده في كتابة كتاب اسرار ".



وتابع محمد فايز فرحات :" ما نشهده في الاهرام اليوم يحمل دلالات ومعاني ورسائل "، مضيفا:" نتعهد ان تتطلع مؤسسة الاهرام بمسؤوليتها في التوثيق والنشر والفكر ".



ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى :" أنا عملت الكتاب عشان الناس تعرف وتقرأ ومؤسسة الاهرام مش خسرانة لكنها كسبانة من قبل ما الكتاب يطبع وينزل السوق وسيكون هناك توزيع للكتاب داخل وخارج مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كتابي "أسرار " للقراءة وتوثيق مرحلة خطيرة ودقيقة في تاريخ بلدنا وهي الفترة من 2005 وحتى 2025

