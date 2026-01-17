دولة التلاوة .. قراءة قرآنية مشتركة مميزة بين محمود كمال الدين والشيخ عمر القزابرى

في الحلقة 20 من برنامج دولة التلاوة، تمت قراءة قرآنية مشتركة مميزة تجمع بين المتسابق محمود كمال الدين، والقارىء الشيخ عمر القزابرى إمام الجامع الكبير بمسجد الإمام الحسن التانى بالمغرب، وكانت مسابقة قوية.

يُذكر أن البرنامج يهدف لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، وشارك فيه أكثر من 14 ألف متسابق من جميع أنحاء مصر. وتضم لجنة التحكيم نخبة من كبار الشخصيات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي.

البرنامج يقدم جوائز ضخمة، حيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بجانب تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلاً عن تكريمهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال رمضان.