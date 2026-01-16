الشيخ المغربي عمر القزابري يتغزل في مصر بمقال مصر التي في خاطري ببرنامج دولة التلاوة

في الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"، أعرب القارئ المغربي الشيخ عمر القزابري، إمام الجامع الكبير بمسجد الإمام الحسن الثاني بالمغرب، عن تأثره العميق بمصر وقرائها، حيث أشار إلى أنه كتب مقالًا بعنوان "مصر التي في خاطري"، وهو اقتباس من قصيدة للشاعر المصري الراحل أحمد رامي.

وفي جزء من مقاله، قال القزابري: "أطلقوا العنان لقلمي، وأستدعي ما يطاوعه تواضع بياني وما يجرى من بوح الحب عن لسانى"، معبرًا عن حبه العميق لمصر التي وصفها بالمحبوبة التي عاش عمره في عشقها.

"دولة التلاوة" يكتشف المواهب القرآنية

يهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى اكتشاف وتكريم المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم. ويُعرض البرنامج على قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة Watch It، كل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

14 ألف متسابق في التصفيات الأولية

شارك في البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من العلماء والقامات الدينية، بينهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بالإضافة إلى الداعية مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني.

يبلغ إجمالي جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى فرصة لتسجيل المصحف الشريف بصوتهما وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم، فضلاً عن شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين في رمضان المقبل.