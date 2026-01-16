قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الشيخ المغربي عمر القزابري يتغزل في مصر بمقال مصر التي في خاطري ببرنامج دولة التلاوة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

في الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"، أعرب القارئ المغربي الشيخ عمر القزابري، إمام الجامع الكبير بمسجد الإمام الحسن الثاني بالمغرب، عن تأثره العميق بمصر وقرائها، حيث أشار إلى أنه كتب مقالًا بعنوان "مصر التي في خاطري"، وهو اقتباس من قصيدة للشاعر المصري الراحل أحمد رامي.

وفي جزء من مقاله، قال القزابري: "أطلقوا العنان لقلمي، وأستدعي ما يطاوعه تواضع بياني وما يجرى من بوح الحب عن لسانى"، معبرًا عن حبه العميق لمصر التي وصفها بالمحبوبة التي عاش عمره في عشقها.

"دولة التلاوة" يكتشف المواهب القرآنية

يهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى اكتشاف وتكريم المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم. ويُعرض البرنامج على قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة Watch It، كل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

14 ألف متسابق في التصفيات الأولية

شارك في البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من العلماء والقامات الدينية، بينهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بالإضافة إلى الداعية مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني.

يبلغ إجمالي جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى فرصة لتسجيل المصحف الشريف بصوتهما وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم، فضلاً عن شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين في رمضان المقبل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد