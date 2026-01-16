لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بأداء المتسابق محمد محمد كامل: أنت بتهبرنا كل مرة

في الحلقة الـ 19 من برنامج "دولة التلاوة"، قدم المتسابق محمد محمد كامل أداءً متميزًا، حيث أثنى أعضاء لجنة التحكيم على أدائه، مؤكدين أن تلاوته أصبحت "أكثر من ممتازة" مقارنة مع بدايته في البرنامج، وأكدوا دقة أحكامه وتجسيده المثالي للتجويد والترتيل دون أخطاء.

14 ألف متسابق يشاركون في المسابقة القرآنية

المسابقة التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شهدت إقبالاً هائلًا حيث شارك أكثر من 14 ألف متسابق من جميع أنحاء مصر. المسابقة تهدف إلى اكتشاف أفضل الأصوات في تجويد القرآن الكريم وترتيله.

لجنة تحكيم تضم أبرز القامات الدينية في مصر والعالم الإسلامي

تضم لجنة تحكيم "دولة التلاوة" مجموعة من العلماء البارزين، مثل الشيخ حسن عبد النبي، والدكتور طه عبد الوهاب، والداعية مصطفى حسني، بالإضافة إلى قراء مشهورين مثل الشيخ طه النعماني.

جوائز ضخمة للفائزين بالمركز الأول

الفائزان في المسابقة سيحصلان على جوائز قيمة تصل إلى مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى فرصة تسجيل المصحف كاملاً بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

برنامج "دولة التلاوة" يعزز دور مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني، ويعتبر خطوة مهمة في دعم وتطوير المواهب القرآنية في العالم العربي.