قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بأداء المتسابق محمد محمد كامل: أنت بتهبرنا كل مرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

في الحلقة الـ 19 من برنامج "دولة التلاوة"، قدم المتسابق محمد محمد كامل أداءً متميزًا، حيث أثنى أعضاء لجنة التحكيم على أدائه، مؤكدين أن تلاوته أصبحت "أكثر من ممتازة" مقارنة مع بدايته في البرنامج، وأكدوا دقة أحكامه وتجسيده المثالي للتجويد والترتيل دون أخطاء.

14 ألف متسابق يشاركون في المسابقة القرآنية

المسابقة التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شهدت إقبالاً هائلًا حيث شارك أكثر من 14 ألف متسابق من جميع أنحاء مصر. المسابقة تهدف إلى اكتشاف أفضل الأصوات في تجويد القرآن الكريم وترتيله.

لجنة تحكيم تضم أبرز القامات الدينية في مصر والعالم الإسلامي

تضم لجنة تحكيم "دولة التلاوة" مجموعة من العلماء البارزين، مثل الشيخ حسن عبد النبي، والدكتور طه عبد الوهاب، والداعية مصطفى حسني، بالإضافة إلى قراء مشهورين مثل الشيخ طه النعماني.

جوائز ضخمة للفائزين بالمركز الأول

الفائزان في المسابقة سيحصلان على جوائز قيمة تصل إلى مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى فرصة تسجيل المصحف كاملاً بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

برنامج "دولة التلاوة" يعزز دور مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني، ويعتبر خطوة مهمة في دعم وتطوير المواهب القرآنية في العالم العربي.

دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة محمد كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

إسعاف

مستشفيات جامعة بنها تنعى أبناء أستاذة كلية الطب ضحايا حادث تسرب الغاز بقرية ميت عاصم

فصل الكهرباء

غداً.. فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ

محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع توسعة وازدواج ورصف طريق الحفرية بطول 2 كم

بالصور

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ارض زراعية
ارض زراعية

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد