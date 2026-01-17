قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد على فترة الإخوان .. وزير الزراعة: أهنئ أحمد موسى بكتابه أسرار
شبورة وأمطار.. تحذيرات جديدة من الأرصاد بشأن الطقس غدا
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
أخبار البلد

وجع يفوق الكلمات.. نقابة الأطباء تنعى الأبناء الخمسة للدكتورة ابتسام نصر

بورتريه يتضمن صور الأطباء الخمسة
الديب أبوعلي

نعت النقابة العامة للأطباء، ببالغ الحزن والأسى، الأبناء الخمسة للدكتورة ابتسام نصر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنها، الذين وافتهم المنية في حادثة مأساوية هزّت الشارع المصري وأدمت القلوب.

ولقي خمسة أشقاء مصرعهم في قرية ميت عاصم بمركز بنها، بمحافظة القليوبية، إثر تسرب غاز كثيف ناتج عن انفجار سخان حمام أثناء نومهم.

وفاة الأشقاء الخمسة في بنها

وتلقت الأجهزة الأمنية، الجمعة، بلاغاً بالعثور على جثامين الأطفال الخمسة داخل منزلهم، وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى الموقع، وجرى الدفع بسيارات إسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي.

وتبين من المعاينة الأولية، أن سبب الوفاة هو استنشاق الغاز المتسرب من سخان يعمل بالغاز، فيما حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين.

وأكدت نقابة الأطباء، في بيان لها، تضامنها الكامل مع الدكتورة ابتسام نصر وأسرتها في هذا المصاب الجلل، مشيرة إلى أن فقد الأبناء يُعد ابتلاءً إنسانيًا يفوق الوصف، وتعجز الكلمات عن التعبير عن عمق الحزن والألم.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء وصادق المواساة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الأبناء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم والديهم وأفراد أسرتهم الصبر والسلوان، وأن يجعل هذا الابتلاء رفعة في الدرجات وعوضًا كريمًا في الدنيا والآخرة.

