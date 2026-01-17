لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

يسعى الكثيرون للوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه، وهذا لا يعني أن الرجيم أو فقدان الوزن هو الحل لجميع المشاكل الصحية، لكنه قد يكون خطوة مهمة للشعور بصحة أفضل.

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

وتوضح الدراسات، أن اختيار الأطعمة المغذية يلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الوزن ودعم الصحة العامة، وفقا لما نشر في موثع "هسلث لاين" الطبي، وتشمل:

- البيض:

يُعد البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين والدهون الصحية، مما يزيد الشعور بالشبع لفترة أطول. أظهرت الدراسات أن تناول البيض على الإفطار يعزز الشبع والتحكم في الشهية مقارنة ببعض وجبات الإفطار الأخرى.

- الخضروات الورقية:

الخضروات مثل السبانخ والكرنب والكيل غنية بالألياف والفيتامينات، وتساعد على الشبع وإدارة الشهية. كما تحتوي على مركبات نباتية قد تدعم الشعور بالامتلاء.

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

- الأسماك:

تحتوي الأسماك على بروتين عالي الجودة ودهون صحية، ما يساعد على الشبع وتحسين عملية الأيض. كما توفر الأسماك اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية.

- الخضروات الصليبية:

مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف، غنية بالألياف وقليلة السعرات، مما يجعلها مثالية لفقدان الوزن وتحسين الشبع.

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

- صدور الدجاج واللحوم الخالية من الدهون:

تحتوي على البروتين والحديد مع نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، ما يدعم إدارة الوزن وبناء العضلات.

- البطاطس والخضروات الجذرية:

تحتوي على مركبات النشا المقاوم والألياف، والتي قد تساعد على الشعور بالشبع ودعم فقدان الوزن عند تناولها بطريقة صحية مثل السلق أو الخبز بدل القلي.

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

- البقوليات:

مثل العدس والفاصوليا، غنية بالبروتين والألياف، وتساعد على الشبع والتحكم في الشهية.

- الشوربات:

تناول شوربة خالية من الكريمة قبل الوجبة يمكن أن يقلل كمية الطعام المستهلكة، ويعزز الشبع والوعي الغذائي.

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

- الجبن القريش:

مصدر ممتاز للبروتين والكالسيوم، ويعزز الشبع ويدعم بناء العضلات.

- الأفوكادو:

غني بالدهون الصحية والألياف، ما يعزز الشعور بالشبع ويدعم صحة القلب والتحكم بالوزن.

- المكسرات:

تحتوي على دهون غير مشبعة وبروتين وألياف، وتدعم الصحة القلبية وإدارة الوزن.

- الحبوب الكاملة:

مثل الشوفان والأرز البني والكينوا، غنية بالألياف والبروتين، وتساعد على الشبع وتحسين عملية الأيض مقارنة بالحبوب المكررة.

- الفلفل الحار:

يحتوي على الكابسيسين، الذي قد يزيد من معدل الأيض ويعزز الشعور بالشبع، ما يساهم في دعم فقدان الوزن.

- الفواكه:

غنية بالألياف والمغذيات، قليلة السعرات، وتساعد على منع ارتفاع السكر بالدم بسرعة، ما يدعم إدارة الوزن بشكل صحي.

- بذور الشيا:

غنية بالألياف وأوميغا-3، وتساعد على الشبع وتقليل كمية الطعام المستهلكة.

ـ الزبادي اليوناني:

مصدر ممتاز للبروتين والبكتيريا النافعة (Probiotics)، ما يدعم الهضم والشبع. يُفضل اختيار الزبادي كامل الدسم باعتدال، فقد يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

نصائح عامة لإدارة الوزن

ـ تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف لدعم الشبع

ـ حافظ على ممارسة النشاط البدني بانتظام

ـ تجنب الحميات القاسية أو السريعة جدًا لتجنب آثار سلبية على الصحة