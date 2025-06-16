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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كارثة تهدد أهالي الحوامض بالوادي الجديد.. أعمدة كهرباء ساقطة وسط المنازل.. صور

وقوع أعمدة الكهرباء علي الارض
وقوع أعمدة الكهرباء علي الارض
منصور ابوالعلمين

سادت حالة من الاستياء بين أهالي منطقة الحوامض بمدينة بموط بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بسبب وقوع أعمدة الكهرباء علي الأرض. 


يقول الحاج يوسف سيد علي جمعه من أهالي المنطقة أنه تقدم بالعديد من الشكاوى للوحدة المحلية بشأن وقوع أسلاك الكهرباء علي الأرض ولم يحرك ساكنا.

وأضاف أن وقوع أعمدة الكهرباء في هذه المنطقة يمثل خطورة كبيرة حيث أن هذا الشارع ملتقي مبني الداخلية ومعظم الطلبه والطالبات يمرون من هذا الطريق فضلا عن الأطفال الصغار الذين يلعبون ويلهون في هذا الشارع .

وأوضح أن القمامة متناثرة في هذه المنطقه الأمر الذي يجعل جحافل  الذباب والحشرات تتجمع عليها مما يؤثر بالسلب على صحة المواطنين وخصوصا ونحن في فصل الصيف.

ولفت إلي أن الثعابين والزواحف تتجمع في هذه المنطقة لكثرة القمامة مشيرا إلي أنه  وجد فى مدخل منزله أحد الثعابين.

ومن المضحك والمبكي في نفس الوقت أن هذا الشارع يوجد خلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة ولا يخلو يوم من مرور أحد مسؤولي الوحدة المحلية بهذا الشارع.

وناشد المواطنين  اللواء محافظ الوادي الجديد ومسؤلي الوحدة المحلية بضرورة التحرك الفوري قبل وقوع الكارثة وسرعة رفع اسلاك الكهرباء من الارض حفاظا علي سلامة وصحة المواطنين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مدينة موط مركز الداخلة

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