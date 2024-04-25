حفاظا على حياتك في الأسانسير .. ٧ نصائح هامة حال انقطاع الكهرباء

فى أشهر الصيف يزداد انقطاع الكهرباء فى مناطق عديدة وقد يصادف هذا تواجدك داخل الأسناسير فى نفس التوقيت مما يتسبب فى تعطله.. فكيف تتصرف؟

يمكن أن يتوقف الأسانسير عند انقطاع التيار الكهربائي أو عندما يخطأ الركاب فى استخدام الأزرار أو عندما يكون هناك عطل وفى جميع الأحوال تدابير الوقاية واحدة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ otis” في حالة توقف الأسانسير فمن المهم اتباع الخطوات التالية:

استخدم زر الطوارئ أو الاتصال الداخلي أو الهاتف داخل الأسناسير لطلب المساعدة.

حافظ على مسافة بينك وبين الباب في جميع الأوقات ولا تحاول فتحه بالقوة حتى لاتتعرض للخطر.

اهدأ وحاول أن تفهم أن الأمر ليس خطير فقط مجرد وقت مهدر، وحاول ممارسة تمارين التنفس لتسيطر على التوتر واعلم ان الأسانسير سيفتح مرة أخرى بعد عودة الكهرباء.

تمارين التنفس