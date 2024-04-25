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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. ٧ نصائح هامة حال انقطاع الكهرباء

الأسناسير
الأسناسير

 

فى أشهر الصيف يزداد انقطاع الكهرباء فى مناطق عديدة وقد يصادف هذا تواجدك داخل الأسناسير فى نفس التوقيت مما يتسبب فى تعطله.. فكيف تتصرف؟

 يمكن أن يتوقف الأسانسير عند انقطاع التيار الكهربائي أو عندما يخطأ الركاب فى استخدام الأزرار أو عندما يكون هناك عطل وفى جميع الأحوال تدابير الوقاية واحدة.

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ووفقا لما جاء فى موقع “ otis” في حالة توقف الأسانسير فمن المهم اتباع الخطوات التالية:

  • استخدم زر الطوارئ أو الاتصال الداخلي أو الهاتف داخل الأسناسير لطلب المساعدة.
  • حافظ على مسافة بينك وبين الباب في جميع الأوقات ولا تحاول فتحه بالقوة حتى لاتتعرض للخطر.
  • اهدأ وحاول أن تفهم أن الأمر ليس خطير فقط مجرد وقت مهدر، وحاول ممارسة تمارين التنفس لتسيطر على التوتر واعلم ان الأسانسير سيفتح مرة أخرى بعد عودة الكهرباء.

تمارين التنفس
تمارين التنفس
  • الأسانسير الحديث به فتحات لتوزيع الهواء لذلك لن يكون هناك نقص فى الأكسجين داخل الأسانسير.
  • انتظر عودة الكهرباء أو وصول المساعدة المؤهلة و يجب أن يقوم فقط فني مؤهل أو قسم الإطفاء بإجراء عملية الإنقاذ، إذا كان ذلك ضروريًا.
  • إذا كنت تقف خارج الأسانسير أثناء انقطاع الكهرباء فلا تحاول إنقاذ الركاب بأي شكل من الأشكال لأنك قد تتسبب فى حوادث خطيرة دون أن تقصد.
  • الأفضل أن يبقى الراكب "المحاصر" داخل الأسانسير حتى يتمكن الموظفون المدربون من إخراجهم.
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