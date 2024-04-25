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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من غير سيلكون .. إعادة بناء الثدي بخلايا طبيعية يعيد الأمل للنساء

إعادة الثدي
إعادة الثدي

 تعد الحالة النفسية السيئة من أخطر العوامل التى تصيب النساء بعد استئصال الثدي فى حالات السرطان خاصة إذا كانت المرأة فى مقتبل العمر.

وابتكر العلماء الثدي السيلكون لتعويض هؤلاء النساء ومساعدتهن فى عيش حياة طبيعية ولكن لم يكن الأمر جيدا بالنسبة لهن خاصة من منهن فى سن الشباب لذا ابتكر العلماء طريقة جديدة لإعادة بناء الثدي بخلايا طبيعية.

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قال دكتور جيدج روسون ، مدير مركز إعادة بناء الثدي في جامعة جونز هوبكنز، مهما كان توقيت استئصال الثدى سواء مرت أيام قليلة أو سنين طويلة منذ استئصال الورم أو استئصال الثدي مرشحة لإعادة البناء.

ووفقا لما جاء فى موقع “hopkinsmedicine” ألقى روسون وزميلته ميشيل ماناهان بعض الضوء على ما قد لا يعرفه معظم الناس عن تأخر إعادة بناء الثدي:

  • يتم إعادة بناء الثدي من خلايا طبيعية فى مناطق أخرى فى جسم المرأة وأخذ عينات منها واستخدامها فى إعادة بناء الثدي.
  • الغالبية العظمى من الناجيات من سرطان الثدي يمكنها إعادة بناء هذا الجزء من الجسم وبالرغم من أن كل مريضة تختلف عن الأخرى وقد تختلف طرق إعادة البناء، إلا أن كل ناجية من سرطان الثدي تقريبًا مهتمة بإعادة بناء الثدي تستطيع تجربة الفكرة .

سرطان الثدي
سرطان الثدي
  • لا تتاح لبعض المرضى فرصة إعادة البناء أو لا يرغبون في إعادة البناء عندما يتم علاجهم لأول مرة من سرطان الثدي ولكن هنا لا يزال بإمكاننا تقديم إعادة بناء الثدي في أي وقت، وغالبًا ما يساعد ذلك المرضى على الشعور بالتحسن تجاه تجاربهم الشاملة وما كان على أجسادهم مواجهته.
  • الدراسات الرائدة التي قارنت تقييمات جودة الحياة للنساء قبل وبعد إعادة بناء الثدي، وجدت روسون وماناهان أن إعادة البناء، سواء كانت فورية أو متأخرة، يمكن أن تحسن بشكل كبير إحساس المرأة بالكمال والرفاهية.
  • يمكن أن تؤدي إعادة بناء الثدي إلى تخفيف الألم وضيق الصدر المرتبط بالعلاج الإشعاعي، وفي بعض الحالات، تحسين الإحساس بالحلمة.
  • في كثير من الحالات، سيبدو ثديك المُعاد بناؤه جيدًا سواء كنت قد أجريت عملية إعادة البناء أثناء عملية استئصال الثدي أو بعدها.
  • لو تم نصحك بعدم إعادة بناء الثدي في وقت العلاج، فإن التقدم في التقنيات الترميمية قد يؤهلك لإجراء هذا الإجراء.

توقيت اعادة الثدى
توقيت اعادة الثدى
  • يمكنك الاختيار بين تقسيم إعادة بناء الثدي إلى عملية جراحية واحدة أطول أو عدة عمليات أقصر وأقل تدخلاً. سيكون هناك خيار إعادة بناء ثديك باستخدام الأنسجة الخاصة بك من البطن أو الفخذين أو الأرداف أو الظهر، يمكنك اختيار إعادة البناء باستخدام الغرسات المصنوعة من المياه المالحة أو السيليكون.
الثدي إعادة بناء الثدي سن الشباب سرطان الثدي استئصال الورم استئصال الثدي

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