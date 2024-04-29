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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2024

إضافة المواليد الجدد
إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين

إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين.. يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية إضافة المواليد والتعديل على بطاقة التموين؛ لضمان وصول الدعم الكافي للمستحقين والاستفادة من إضافة المواليد على بطاقة التموين وخاصة مع بداية شهر رمضان.

إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين

  1. الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.
  2. الضغط على تسجيل حساب جديد.
  3. كتابة الرقم القومي للمواطن صاحب بطاقة التموين.
  4. تسجيل وكتابة اسم الوالدة لصاحب بطاقة التموين.
  5. الضغط على خدمات التموين، واختيار ما يحتاج إليه الشخص الراغب في إضافة المواليد على بطاقة التموين.
  6. اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين على بطاقة التموين.
  7. كتابة الاسم الرباعي للابن أو الابنة.
  8. ثم تأتى خطوة كتابة الرقم القومي الخاص بـ الابن أو الابنة لإضافته على بطاقة التموين.
  9. كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة).
  10. اختيار صفة ضم أبناء.
  11. الضغط على كلمة إضافة
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

 

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

الشروط تتضمن الآتي:

  1. أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.
  2. الإضافة بحد أقصى فردين.
  3. الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه.
  4.  انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.
  5.  إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة.
  6. المرأة المعيلة .
  7. الأرملة.
  8. أن يزيد عمر الابن المطلوب إضافته على بطاقة التموين، عن 4 سنوات.
  9. ألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة عن 4 أفراد.
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024
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