الدخول بـ5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين

أكد الكاتب الصحفي سرحان سنارة، أن انطلاقة موسم الصيف بدأت فعليًا مع نهاية امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، وبالتزامن مع عطلة عيد الأضحى.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: "أستطيع التأكيد أن الجمعة الماضية شهدت نسب إشغال وصلت إلى 90% على شواطئ الإسكندرية، رغم أننا لم ندخل بعد في إجازة عيد الأضحى، ما يؤكد أن موسم الصيف بدأ فعليًا".

وأوضح أن المحافظة لم تشهد أي زيادات في أسعار تذاكر دخول الشواطئ هذا العام، مؤكدًا أن عدد شواطئ الإسكندرية يبلغ نحو 65 شاطئًا، تتنوع بين العامة والسياحية.

وتابع: "تبدأ أسعار الدخول من 5 جنيهات فقط للشواطئ العامة، وتصل إلى 10 جنيهات لشواطئ الخدمة لمن يطلبها، وتشمل هذه الأسعار استخدام دورات المياه، وغرف تغيير الملابس، وحتى كراسي البحر والمظلات".

وأشار إلى أن شاطئ ستانلي يُعد الأشهر خارج الإسكندرية، وسعر دخوله يبلغ 30 جنيهًا، بينما يُعد شاطئ النخيل الواقع في منطقة العجمي عند الكيلو 21 الأعلى سعرًا بـ50 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا السعر شامل جميع الخدمات.