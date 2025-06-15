نبيلة مكرم تشهد فعاليات مؤتمر قادرة على التحدي بالإسكندرية

شهدت رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، فعاليات مؤتمر الأرامل السنوي الذي تنظمه مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني، في بيت السلام بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، والذي يُقام تحت شعار "قادرة على التحدي"، ويستهدف دعم وتمكين السيدات من الأسر الأولى بالرعاية.



وأعربت السفيرة نبيلة مكرم - خلال كلمتها - عن تقديرها العميق للجهود التي تبذلها مؤسسة راعي مصر، مشيدة بالمؤتمر كمساحة إنسانية هادفة تسهم في تمكين المرأة نفسيًا واقتصاديًا، وتمنحها الأمل في بناء مستقبل أفضل.



وقالت إن المرأة المصرية خاصة الأرامل، تمثل نموذجًا مشرفًا للقوة والصبر، مؤكدة أن دعم هذه الفئات يأتي في صميم استراتيجية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي تسعى إلى إحداث تغيير حقيقي ومستدام في حياة المواطنين، لا سيما في الفئات الأولى بالرعاية.



وأكدت أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، موضحة أن مؤسسات التحالف الوطني تُعد أذرعًا تنفيذية قوية على الأرض تُترجم هذا الدعم إلى واقع ملموس.



من جانبه رحب رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر المستشار أمير رمزي، بالسفيرة نبيلة مكرم، موجها الشكر لها لحرصها على قطع هذه المسافة الطويلة والمشاركة في مؤتمر الأرامل السنوي.



وأشاد المستشار أمير رمزي بجهود السفيرة نبيلة مكرم في مؤسسة فاهم التي تسعى إلى تقديم الوعي النفسي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه الأمراض النفسية، وتقديم الدعم للمرضى وأهاليهم، وتغيير الصورة النمطية عن المريض النفسي.



وتخللت فعاليات المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناولت موضوعات تخص التمكين الاقتصادي والتربية الإيجابية والصحة النفسية، وتعزيز المواطنة بين أبناء الشعب الواحد، بالإضافة فقرات ترفيهية رسمت البهجة على وجوه السيدات والأطفال المشاركين.

