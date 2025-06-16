الموزاييك اليدوي.. ورشة فنية بمتحف الإسكندرية القومي

ينظم القسم التعليمي بمتحف الإسكندرية القومي ، ورشة فنية بعنوان "الموزاييك اليدوي" ، وذلك في إطار الدور التثقيفي والتوعي لنشر ثقافة الآثار .

أوضحت إدارة متحف الإسكندرية القومي ، أن الورش الفنية والندوات والفاعليات التى ننظمها ،تستهدف فئات متنوعة من المصريين والسائحين ،للتعرف بالحضارة المصرية .

متحف الإسكندرية القومي



ويُعد المتحف تحفة معمارية فريدة، وكان في الأصل قصراً لأسعد باسيلي باشا، وأقام فيه حتى عام 1954، ثم تم تحويله إلى متحف عام 2003، ليضم مجموعة متميزة من القطع الأثرية لمختلف الحقب التاريخية من الحضارة المصرية.



ويتميز سيناريو العرض المتحفي له بالتسلسل الزمني حيث ينقسم المتحف لثلاثة أقسام من الأقدم للأحدث: القسم المصري القديم، والقسم اليوناني الروماني، والقسم القبطي، والقسم الإسلامي، والقسم الحديث.

ومن أهم القطع الأثرية المعروضة به تمثال للمعبود آمون، ورأس تمثال الملك أخناتون، ورأس تمثال الملكة حتشبسوت، ورأس تمثال الإسكندر الأكبر، وتمثال للمعبود سيرابيس، وتماثيل عدد من الأباطرة الرومان، وغطاء إنجيل، وأيقونة العشاء الأخير، ومشكاة من الزجاج، وخوذة من العصر العثماني، ميدالية جامعة فاروق الأول.

