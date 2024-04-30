نجم الأهلي يعلق على إلغاء هدف مازيمبي بنصف نهائي الكونفدرالية

علق عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، على إلغاء هدف مازيمبي في مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال إن قرار الحكم صحيح لأن الكرة اصطدمت في يد لاعب الفريق الكونغولي.



وقال الحديدي في تصريحات له :"الأهلي استحق الفوز والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكولر قدم مباراة كبيرة أمام مازيمبي، وقرار الغاء الهدف صحيح".

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دورنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيافي الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال،على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.