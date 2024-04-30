محمد فاروق ينشر قرار الخطيب قبل مباراة الأهلي أمام الترجي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أصدر قرارًا مهما قبل مباراة المارد الأحمر مع الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب من أمير توفيق، مديرالتعاقدات، عدم الحديث مع أي لاعب في الفريق بشأن التجديد لحين الانتهاء من نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "الخطيب يرغب في زيادة تركيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة قبل مباراتي الترجي في نهائي أفريقيا من أجل التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثانية عشر في تاريخ القلعة الحمراء".





