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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد حملات المقاطعة.. خريطة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 30 أبريل

خريطة أسعار الدواجن
خريطة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 30 إبريل

خلال الأيام القليلة الماضية ونظرًا لارتفاع أسعار أنواع اللحوم المختلفة بشكل مبالغ فيه، انتشرت الكثير من حملات المقاطعة داخل أروقة المحافظات المصرية المختلفة من بينها حملة "خليه يعفن" لمقاطعة الأسماك؛ وحملة "بلاها فراخ" لمقاطعة الدواجن.

لاقت هذه الحملات رواجًا كبيرًا بين المواطنين الذين يعانون من غلاء الأسعار، وبفضل مقاطعتهم الفعلية للمنتجات إلى جانب قرارات الحكومة التي سبقت هذه الحملات كخطة خفض الأسعار إلى ما يصل إلى 30% إلى جانب توفير العملة الصعبة في البنوك والإفراج الجمركي عن المنتجات المختلفة داخل الموانئ، انخفضت بالفعل أسعار المنتجات المختلفة. 

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

بلغت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 74 إلى 75 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفراخ الساسو 88 إلى 89 جنيهًا.

كما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في البورصة صباح اليوم إلى 119 و 120 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 124 إلى 125 جنيهًا، والبيض البلدي 114 إلى 115 جنيهًا.

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

  • الفراخ البيضاء تتراوح سعرها من 88 إلى 95 جنيهًا للكيلو بحسب اختلاف المنطقة.
  • الدواجن البلدي بسعر 110 إلى 120 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الفراخ الساسو الحمراء 100 جنيهًا.
  • سعر الدواجن الأمهات 80 جنيهًا للكيلو.
  • سعر البانيه من 185 إلى 210 جنيهًا للكيلو.
  • سعر أوراك الدجاج من 95 إلى 105 جنيهًا.
  • سعر الصدور بالعظم يبلغ 120 إلى 130 جنيهًا.
  • سعر الأجنحة يتراوح بين 75 و 80 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل يصل إلى 60 و 70 جنيهًا للكيلو.

بالإضافة إلى ذلك، يصل سعر كرتونة البيض 146 جنيهًا إلى 155 جنيهًا للبيض الأبيض و155 إلى 165 جنيهًا لكرتونة البيض الأحمر، وكذلك 150 جنيهًا لكرتونة البيض البلدي.

أسعار اللحوم اليوم 

في محلات الجزارة

  • اللحوم البلدي تتراوح أسعارها بين 320 إلى 390 جنيهًا.
  • كيلو اللحم الكندوز يتراوح بين 400 إلى 430 جنيهًا.
  • كيلو اللحم البتلو يتراوح سعره بين 380 إلى 450 جنيهًا.
  • سعر كيلو لحم الضأن من 400 إلى 450 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحم الجملي من 300 إلى 350 جنيهًا.

في منافذ وزارة الزراعة

  • كيلو اللحم الكندوز 230 جنيهًا.
  • كيلو اللحم البرازيلي البقري يتراوح بين 210 إلى 250 جنيهًا.
  • كيلو اللحم الهندي يتراوح بين 190 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء في سوق العبور حسب نوعية وحجم السمك

  • سعر سمك البلطي يتراوح بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • سعر سمك الفيليه البلطي يتراوح بين 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • سعر سمك البوري يتراوح بين 85 إلى 130 جنيهًا للكيلو.
  • سعر سمك البربون يتراوح بين 55 إلى 140 جنيهًا للكيلو.
  • سعر سمك القاروص يتراوح بين 90 إلى 170 جنيهًا للكيلو.
  • سعر سمك الوقار يتراوح بين 115 إلى 145 جنيهًا للكيلو.
  • سعر سمك المكرونة يتراوح بين 70 إلى 140 جنيهًا للكيلو.
  • سعر سمك موسى يتراوح بين 180 إلى 400 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الكابوريا يتراوح بين 40 إلى 210 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الجمبري يتراوح بين 100 إلى 650 جنيهًا.
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