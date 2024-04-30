حازم إمام: عاشور أفضل لاعب في مصر ولم يقدم سوى 70% من مستواه.. فيديو

أكد الكابتن حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، هو أفضل لاعب في مصر، وأن عاشور يقدم مباريات مميزة مع الأهلي، ولكن لم يصل لمستواه المعروف.

وأضاف حازم إمام خلال تصريحات تلفزيونية، أن مستوى إمام عاشور مع الأهلي لم يصل لـ 70% الذي وصل له مع نادي الزمالك، ولكن هو يقدم المطلوب منه.

ولفت إلى أن إمام يمتلك مهارة، ويقوم بمجهود فردي كبير، وأن إمام بعد الانتقال للأهلي أصبح حديث الإعلام، ولكن عندما كان في الزمالك لم يتحدث عنه أحد.

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" بفرمان من "الخطيب".. مدحت شلبي يكشف كواليس عقوبة قاسية على السولية والشحات".

وجاء في التقرير أن الناقد الرياضي مدحت شلبي، قال إن هناك عقوبات سيتم توقيعها على عمرو السولية، بعد تبديله في المباراة الأخيرة، والدفع بـ الكابتن إمام عاشور.

وأوضح أن الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إنه فعل ذلك خوفًا على الفريق، ولم يغضب من التبديل، ولكن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لم يجعل هذا الأمر يمر.

وأشار إلى أن الكابتن محمود الخطيب تحدث مع خالد بيبو، عما حدث من عمرو السولية، وما فعله حسين الشحات بخلع التيشرت وهو ضمن البدلاء، وأن الخطيب طالب بتوقيع عقوبة مالية قاسية على الشحات والسولية.