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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد غياب طويل.. أحدث ظهور للفنانة رولا سعد أثناء احتفالها بعيد زواجها

رولا سعد وزوجها
رولا سعد وزوجها

نشرت الفنانة رولا سعد مجموعة من الصور مع زوجها رجل الأعمال يحيى خضر، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى وهو الظهور الأول لها بعد غياب عن السوشيال ميديا.

وظهرت رولا سعد فى الصور مع زوجها وهما يحتفلان بعيد زواجهما وأمامهما تورتة الاحتفال في لقطات رومانسية تجمعهما سويا.

رولا سعد وزوجها
رولا سعد وزوجها
رولا سعد وزوجها

ويحيى خضر زوج رولا سعد سوري من أصول فلسطينية، ويعمل مهندساً، وكان لقاؤهما الأول في حفل عيد ميلادها، حينما وجدت في بيروت، ثم ربطتهما علاقة صداقة، ثم قصة حب، وتمت خطبتها في ليلة رأس السنة عام 2021، لتكلل بعدها القصة بالزواج.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رولا سعد هو أغنية "لاغيني تلاقيني"، التي حققت 2.2 مليون مشاهدة فور طرحها على "يوتيوب" وذلك فى عام  2021.

وأغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة رولا سعد إلى الغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.

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