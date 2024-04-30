وزير التموين يعلن تفاصيل طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، غدا الأربعاء، وبحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، كما سيتم الإعلان أيضاً عن تحديث بيانات منظومة السجل التجاري نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة.

وسيعقد المؤتمر الصحفي غدا، الأربعاء، بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.