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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

يهدد العالم .. وباء خطره أكبر من كورونا 20 مرة |فيديوجراف

صدى البلد

حذرت منظمة الصحة العالمية العام من وباء جديد خطره أكبر من كورونا 20 مرة و يجب الاستعداد لمواجهته . 

و كشفت منظمة الصحة العالمية أن هذا الوباء يمثل خطرا عالميا و نسب وفياته غير متوقعة  وأنه أكبر من كورونا بمراحل ، وأن هذا الوباء هو وباء x  . 


و قد أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه لا بد من الاحتراس من وباء "x"، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت على قدوم وباء "x"

 

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أي لقاح أو عقار قد يكون له أعراض جانبية تؤثر على البعض، ولكن اللقاحات التي كانت لكورونا، خدمت الملايين من البشر حول العالم.

 

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل عن وباء x  و خطورته على العالم و كيفية الاستعداد لمواجهته… 

الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الدكتور مجدي بدران الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

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