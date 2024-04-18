عدم ارتداء عدسات لاصقة|نصائح مهمة من الدكتور مجدي بدران خلال الظاهرة الخمسينية.. فيديو

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن يجب على أصحاب الأمراض التنفسية والحساسية، الاستماع للأرصاد قبل خروجهم من المنزل، و في حالة وجود تقلب في الطقس ووجود أتربة ، يجب التزام المنزل.



وأضاف مجدي بدران خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"، أنه يجب على أصحاب الأمراض التنفسية و الحساسية، أخذ كافة الاحتياطات عند الخروج من المنزل، مثل : ارتداء الكمامة وارتداء النظارة الشمسية، وعدم ارتداء عدسات لاصقة.



وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، قائلاً:" لازم يبقى معانا قطعة من القماش، لتنظيف الأسطح قبل الجلوس عليها".