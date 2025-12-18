قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
بعد وفاة نيفين مندور.. خبير حماية مدنية يُوجّه تحذيرات لتفادي حرائق المنازل في الشتاء|فيديو
رئيس وزراء بلجيكا : أصول روسيا المجمدة جزء هام من مفاوضات سلام أوكرانيا
تشيع جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور .. اليوم
التمثيل التجاري يبحث مع كندا تعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات
محافظات

محافظ القليوبية يتابع انتظام جولة الإعادة لانتخابات النواب في يومها الثاني

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

​تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.


​واطمأن المحافظ من رؤساء المدن على فتح جميع اللجان في موعدها المحدد، مؤكداً انتظام التصويت في 397 لجنة فرعية موزعة على 5 دوائر انتخابية. 

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية، وتوفير المظلات ومقاعد الانتظار للتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن.


​وفي سياق متصل، أصدر المحافظ تنبيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر حتى غلق صناديق الاقتراع، مع التنبيه على توفير مصادر طاقة بديلة داخل اللجان تحسباً لأي طارئ، ورفع درجة التأهب بقطاعات المرافق (المياه، الكهرباء، والصرف الصحي) لضمان عدم تأثر سير العملية الانتخابية بأي أعطال فنية، موجهاً بضرورة الحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.


​وأكد عطية أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لترصد أي معوقات والتعامل معها فوراً، مشيداً بالانضباط والهدوء الذي تشهده اللجان، داعياً المواطنين المشاركة الايجابيه والادلاء باصواتهم عبر صناديق الاقتراع.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

