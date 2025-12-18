انتظام فتح اللجان الانتخابية في ثانى أيام جولة الإعادة بالقليوبية

فتحت اللجان الانتخابية على مستوى دوائر محافظة القليوبية أبوابها أمام الناخبين فى اليوم الثاني لجولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية.



من ناحية أخرى تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير العملية الانتخابية في مستهل اليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس النواب، وذلك من داخل غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مؤكدًا تمام فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة وانتظام دخول الناخبين بسهولة ويسر.



وأجرى محافظ القليوبية اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة الحالة العامة بمحيط اللجان، والتأكد من الاستقرار التام وعدم وجود أي معوقات، مع توجيهاته بسرعة التعامل مع أي شكاوى، وتوفير سبل الراحة والدعم لكبار السن وذوي الهمم بما يضمن مشاركتهم بيسر.



وأوضح المحافظ أن جولة الإعادة تجرى داخل 5 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، حيث تم تجهيز 277 مقراً انتخابياً تستقبل الناخبين، وتضم في طياتها 397 لجنة فرعية، مشيراً إلى أن كافة المقار خضعت لمعاينة دقيقة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين.



وأكد المحافظ أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليوم، مشيدًا بوعي أبناء القليوبية وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في إعادة انتخابات مجلس النواب، بما يعكس صورة حضارية ومشرفة للمحافظة.