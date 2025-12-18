قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
بعد وفاة نيفين مندور.. خبير حماية مدنية يُوجّه تحذيرات لتفادي حرائق المنازل في الشتاء|فيديو
رئيس وزراء بلجيكا : أصول روسيا المجمدة جزء هام من مفاوضات سلام أوكرانيا
تشيع جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور .. اليوم
لجنة فنية تتابع ميدانيًا جاهزية الطرق وأعمال الحماية بمدن جنوب البحر الأحمر

ابراهيم جادالله

وجّه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مدن جنوب المحافظة، في إطار خطة المحافظة لمواجهة موسم السيول والأمطار، مؤكدًا أهمية الجاهزية المسبقة والتعامل السريع مع أية ملاحظات قد تمثل خطورة على المواطنين أو البنية التحتية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات محافظ البحر الأحمر، بتشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور الميداني على مدن حلايب، الشلاتين، ومرسى علم، لمتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول، وحالة الطرق، ومراكز ومخازن الإغاثة، والتأكد من كفاءتها.

وضمّت اللجنة في عضويتها كلًا من محمد عبد الحميد رياض مدير مركز سيطره الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة رئيسًا، وعضوية كل من أحمد محمد عبد الصادق ممثل مركز السيطرة بالشبكة الوطنية، والمهندس شادي شنودة توفيق ممثل إدارة المياه الجوفية، والمهندس محمد حسنين عبد الباسط ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، إلى جانب مسئول الأزمات بكل مدينه محل المرور.

وأوضح مدير مركز سيطره الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أن أعمال اللجنة أكدت جاهزية عدد من عناصر الحماية، خاصة مخرات السيول والسدود والبحيرات الصناعية، والمتابعة الميدانيه لإستكمال باقى البحيرات والتي جارى العمل بها تعمل بكفاءة، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية ورفع كفاءة المواقع التي تحتاج إلى تدخل عاجل.

وجّه محافظ البحر الأحمر بسرعة تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، لاسيما فيما يتعلق برفع كفاءة بعض الطرق، وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية، ودعم منظومة الإغاثة ومستلزماتها، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية طوارئ محتملة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، وبما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

رئيس مجلس القضاء الأعلى

اختتام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية ضد المرأة

ارشيفية

دهسه جرار حتى الموت .. تفاصيل مؤلمة في مصرع ابن العياط

المنزل المنهار

مصرع مسنة إثر انهيار منزل مجاور لها بقرية الرزيقات في أسيوط

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

