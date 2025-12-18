لجنة فنية تتابع ميدانيًا جاهزية الطرق وأعمال الحماية بمدن جنوب البحر الأحمر

وجّه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مدن جنوب المحافظة، في إطار خطة المحافظة لمواجهة موسم السيول والأمطار، مؤكدًا أهمية الجاهزية المسبقة والتعامل السريع مع أية ملاحظات قد تمثل خطورة على المواطنين أو البنية التحتية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات محافظ البحر الأحمر، بتشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور الميداني على مدن حلايب، الشلاتين، ومرسى علم، لمتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول، وحالة الطرق، ومراكز ومخازن الإغاثة، والتأكد من كفاءتها.

وضمّت اللجنة في عضويتها كلًا من محمد عبد الحميد رياض مدير مركز سيطره الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة رئيسًا، وعضوية كل من أحمد محمد عبد الصادق ممثل مركز السيطرة بالشبكة الوطنية، والمهندس شادي شنودة توفيق ممثل إدارة المياه الجوفية، والمهندس محمد حسنين عبد الباسط ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، إلى جانب مسئول الأزمات بكل مدينه محل المرور.

وأوضح مدير مركز سيطره الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أن أعمال اللجنة أكدت جاهزية عدد من عناصر الحماية، خاصة مخرات السيول والسدود والبحيرات الصناعية، والمتابعة الميدانيه لإستكمال باقى البحيرات والتي جارى العمل بها تعمل بكفاءة، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية ورفع كفاءة المواقع التي تحتاج إلى تدخل عاجل.

وجّه محافظ البحر الأحمر بسرعة تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، لاسيما فيما يتعلق برفع كفاءة بعض الطرق، وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية، ودعم منظومة الإغاثة ومستلزماتها، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية طوارئ محتملة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، وبما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.