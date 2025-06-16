أول تصريح من إلهام شاهين بعد عودتها من العراق| خاص

أكدت الفنانة إلهام شاهين على حسن المعاملة التي تلقتها خلال أيام تواجدها في العراق قبل وبعد غلق المجال الجوي على خلفية الأحداث وتبادل إطلاق النار بين اسرائيل وإيران.



وقالت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عقب عودتها إلى الأراضي المصرية من بوابة مطار البصرة أنها تلقت معاملة رائعة والإعلامية هالة سرحان، وكان هناك إهتمام كبير سواء من الجانب العراقي أو الدبلوماسية المصرية في العراق، وشكرت نقابتي الممثلين في مصر والعراق بشكل خاص.



وعادت الفنانة إلهام شاهين، إلى مصر، اليوم الإثنين، عبر مطار القاهرة الجوي، بعد فترة طويلة من تواجدها في العراق وعدم تمكنها من العودة؛ بسبب تأثر حركة الملاحة الجوية بالتوترات بين إيران وإسرائيل.



إلهام شاهين في العراق

نشرت الفنانة إلهام شاهين، فيديون، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يجمعها بالإعلامية هالة سرحان من مطار البصرة في العراق.



وقالت الفنانة إلهام شاهين، خلال الفيديو، إنهما في طريقهما للعودة إلى القاهرة، بعد أن تم فتح مطار البصرة، والذي يبعد عن بغداد، مقر إقامتهما بـ 6 ساعات.



وتابعت الفنانة إلهام شاهين قائلة: "كان هناك اهتمام كبير بنا بعد قرار إغلاق المجال الجوي وعدم تمكُّننا من العودة إلى القاهرة، حيث زارنا وفد رفيع المستوى من مجلس الوزراء، وتم توصيلنا إلى مطار البصرة لنعود إلى القاهرة". وأضافت: "وحشتنا مصر".



وأضافت إلهام شاهين: "تلقينا العديد من المكالمات الهاتفية من المصريين والعرب للاطمئنان علينا، وفي الحقيقة، لم نكن في خطر على الإطلاق؛ فكل ما في الأمر أن المجال الجوي أُغلق بسبب الأحداث الجارية".

