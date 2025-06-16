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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح بوستر جديد لفيلم “EDDINGTON” قبل عرضه في 18 يوليو المقبل

EDDINGTON
EDDINGTON
نجلاء سليمان

كشفت الشركة المنتجة لفيلم “EDDINGTON” عن بوستر دعائي جديد للفيلم، وذلك استعدادًا لطرحه رسميًا في دور العرض يوم 18 يوليو المقبل.

ويُظهر البوستر لمحات من أجواء الفيلم المشوّقة، مع التركيز على الشخصية الرئيسية والغموض الذي يحيط بالأحداث.

تدور أحداث الفيلم في مايو 2020 خلال جائحة كوفيد‑19، في بلدة صغيرة خيالية تدعى Eddington في نيو مكسيكو، وتنشب مواجهة قوية بين السكان حول القيود الصحية للجائحة.

يشارك في بطولة الفيلم خواكين فينيكس، بيدرو باسكال، إيما ستون، أوستن بتلر، وهو من إخراج وتأليف آري آستر.

وشهد مهرجان كان السينمائي الدولي العرض العالمي الأول لفيلم “EDDINGTON” وذلك يوم 16 مايو، وسط حضور جماهيري ونقدي كبير.

وظهر الفريق على السجادة الحمراء وسط ترحيب واسع من وسائل الإعلام ومحبي السينما، بينما لقي الفيلم تصفيقًا مطولًا بعد نهاية العرض، دام أكثر من 6 دقائق – وهي علامة تقدير معتادة في كان للأعمال اللافتة.

وبعد مهرجان كان، واصل الفيلم جولته العالمية من خلال مشاركته في مهرجان سيدني السينمائي في 12 يونيو 2025، حيث عرض أمام جمهور دولي واسع في أستراليا، ما ساهم في توسيع انتشاره النقدي والإعلامي. 

الفيلم سيُطرح في دور العرض الألمانية يوم 20 نوفمبر المقبل، على أن تتبعه مواعيد إصدار إضافية في أسواق أوروبية وآسيوية أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحقً. 

EDDINGTON خواكين فينيكس بيدرو باسكال

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