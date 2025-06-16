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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مروان خوري يكشف تفاصيل تصالحه مع كارول سماحة.. فيديو

مروان خوري وكارول سماحة
مروان خوري وكارول سماحة

عرض برنامج عرب وود، لقاءا مع الفنان مروان خوري، تحدث فيه الأخير عن تفاصيل تصالحه مع الفنانة كارول سماحة، في عزاء زوجها. 

وقال مروان خوري، خلال اللقاء، إنه لم يتحدث مع كارول سماحة مرة أخرى بعد عزاء زوجها ولكن لا يوجد اي مشاكل، مشيرا إلى أن البعض يعطي الأمور أكثر من حجمها. 

وحول تعاونهما الفني مرة أخرى، قال مروان خوري، إنه مستعد للتعاون مع كارول سماحة، لو أرادت فهو جاهز للتعاون ولكن حاليا لا يوجد أي مشروع تعاون. 

مراون خوري وكارول سماحة 

وفي أول مايو الماضي، جاءت مبادرة مروان خورى ، بالصلح بعد تقديم التعازى للفنانة كارول سماحة فى وفاة زوجها الدكتور الراحل وليد مصطفى، وذلك عبر حسابه الشخصيى على موقع التواصل الاجتماعى إكس قائلا : “عزائي العميق إلى الفنانة كارول سماحة لخسارتها الكبيرة بفقدان زوجها الدكتور وليد مصطفى ، الرجل والزوج الاستثنائي ! رحمه الله ومنحكم الصبر والإيمان”.

الخلاف بين مروان خورى وكارول سماحة 

وبدأت قصة الخلاف بين كارول سماحة ومروان خورى، بسبب  أغنية، وقالت كارول سماحة فى برنامج "عندي سؤال"، عبر قناة “المشهد” الفضائية : "هناك حالة من الجفاء مع مروان خوري بسبب أمر لم يعجبني على الإطلاق، وهو أمر قديم، وقد تركت له المجال لإصلاحه، وبالطبع، مروان يعرف أني غاضبة، وهو يعلم جيدًا ما أخطأ فيه، لكني لم أخطئ في شيء، وضميري مرتاح".

وأضافت كارول سماحة: "هناك أشخاص يضحون بكرامتهم من أجل أغنية، أما بالنسبة لي فلا يهمني، ولن أكون نفاقية للحصول على أغنية".

العمل الوحيد الذى يجمع بين كارول ومروان 

تجدر الإشارة إلى أن العمل الوحيد الذي جمع كارول سماحة والنجم مروان خوري هو أغنية "كيفك إنت".

وتم إطلاق الأغنية في عام 2010، وحققت نجاحًا كبيرًا في الساحة الفنية العربية، حيث تتميز بالكلمات الرومانسية المعبرة التي كتبها ولحنها مروان خوري.

أعمال مروان خوري

قال الفنان مروان خوري إنه ينتظر الكثير من الأعمال الغنائية التى تطرح على مدار العام.

وأضاف مروان خوري فى تصريحات ل"عرب وود"، أنه انتهى من تلحين وتأليف كلمات ٣ أغاني جديدة الفنانة إليسا ، بعد أغنية “كله وهم” ، ومن المنتظر أن يطرحوا خلال الفترة القادمة.

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