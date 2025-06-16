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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبيدة أمير تطرح فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان كام فراق

عبيدة أمير
عبيدة أمير
قسم الفن

صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية عبيدة أمير بعنوان "كام فراق" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

تأتي أغنية "كام فراق" ضمن خطة إنتاجية تجمعها مع أغنية "قلبي دليل" المُقرر طرحها خلال الساعات القادمة، ويجمع بين الأغنيتين سيناريو واحد من حيث الصورة، حيث قدمت المخرجة بتول عرفة فكرة مصورة واحدة، أغنيتين في فيديو كليب واحد يصدر على جزئين، وتُعد الفكرة الأولى من نوعها في عالم الأغنية المصورة.

أغنية تتحدث عن الفراق

جاءت أغنية "كام فراق" باللهجة المصرية وبقالب غنائي درامي، اذ تتناول الأغنية موضوع الفراق بشكل عام دون التركيز على حالة معينة، وتنقل وجع الذكريات بصورة درامية من حيث الكلمة واللحن الذي حمل الكثير من الشجن في الموسيقى. وأدت عبيدة الأغنية بإحساسها وأسلوبها الخاص.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية "كام فراق" في بودابست، وتناول الكليب الغربة وصعوباتها، حيث جسد قصة فتاة تعيش في الغزية وتواجه صعوبات الحياة ومعاناة فراق الأهل، وتتعرض في نهاية الكليب لحادث يُؤدي الى ولادة قصة حب، على أن تُستكمل القصة في فيديو كليب أغنية "قلبي دليل".

ومن المُقرر أن يصدر فيديو كليب أغنية "قلبي دليل" خلال الساعات القادمة، ويحمل اخراج بتول عرفة، بينما الأغنية من كلمات خالد ڤرناس والحان كريم فتحي.

أغنية "كام فراق" من كلمات ابراهيم محمد والحان أحمد أنور وتوزيع الكشكي وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

عبيدة أمير فيديو كليب أغاني مصورة

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