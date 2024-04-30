طريقة عمل السجق بالبطاطس بمكونات سهلة وطعم شهى

قدمت الشيف سارة الحافظ طريقة بسيطة لعمل وجبة السجق بالبطاطس بمكونات سهلة وطعم شهي:

المكونات طريقة بسيطة لعمل وجبة السجق بالبطاطس

4 حبات سجق (يمكن استخدام السجق المفضل لديك، مثل السجق اللحم أو الدجاج)

4-5 حبات بطاطس متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

2 فصوص ثوم، مهروسة

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملح وفلفل حسب الذوق

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا (بودرة الفلفل الحلو)

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون (اختياري)

بقدونس طازج مفروم للتزيين

طريقة بسيطة لعمل وجبة السجق بالبطاطس

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.

في مقلاة عميقة أو قدر، قم بتسخين زيت الزيتون على نار متوسطة. أضف البصل المفروم والثوم المهروس وقلبهما حتى يصبحان طريين وشفافين.

أضف شرائح البطاطس إلى المقلاة وقلبها لمدة 5-7 دقائق حتى تصبح طرية قليلاً ومحمرة قليلاً.

قم بتحريك السجق في الماء المغلي لمدة 3-4 دقائق لكي ينضج قليلاً. ثم قم بتصفيته وقطعه إلى شرائح سميكة.

ضع شرائح السجق على وجه البطاطس في المقلاة، وقلبها معًا بلطف لتوزيعها بالتساوي.

في وعاء صغير، امزج البابريكا والكمون والملح والفلفل حسب الذوق، رش الخليط التوابل فوق السجق والبطاطس في المقلاة وقلبها لتغطية السجق والبطاطس بالتوابل.

ضع المقلاة في الفرن المسخن مسبقًا واتركها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح البطاطس ذهبية ومقرمشة.

قبل التقديم، رش البقدونس المفروم فوق وجبة السجق بالبطاطس للتزيين.

تُقدم وجبة السجق بالبطاطس ساخنة كوجبة رئيسية أو طبق جانبي، يمكنك تقديمها مع صلصة الطماطم أو صوص الخردل حسب الذوق.