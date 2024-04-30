عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل السجق بالبطاطس بمكونات سهلة وطعم شهى

طريقة بسيطة لعمل
طريقة بسيطة لعمل وجبة السجق بالبطاطس

قدمت الشيف سارة الحافظ طريقة بسيطة لعمل وجبة السجق بالبطاطس بمكونات سهلة وطعم شهي:

بعد حملات المقاطعة.. خريطة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 30 أبريل

نجم الأهلي يعلق على إلغاء هدف مازيمبي بنصف نهائي الكونفدرالية

المكونات طريقة بسيطة لعمل وجبة السجق بالبطاطس

4 حبات سجق (يمكن استخدام السجق المفضل لديك، مثل السجق اللحم أو الدجاج)
4-5 حبات بطاطس متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فصوص ثوم، مهروسة
2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
ملح وفلفل حسب الذوق
1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا (بودرة الفلفل الحلو)
1/2 ملعقة صغيرة من الكمون (اختياري)
بقدونس طازج مفروم للتزيين

طريقة بسيطة لعمل وجبة السجق بالبطاطس

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.

في مقلاة عميقة أو قدر، قم بتسخين زيت الزيتون على نار متوسطة. أضف البصل المفروم والثوم المهروس وقلبهما حتى يصبحان طريين وشفافين.

أضف شرائح البطاطس إلى المقلاة وقلبها لمدة 5-7 دقائق حتى تصبح طرية قليلاً ومحمرة قليلاً.

قم بتحريك السجق في الماء المغلي لمدة 3-4 دقائق لكي ينضج قليلاً. ثم قم بتصفيته وقطعه إلى شرائح سميكة.

ضع شرائح السجق على وجه البطاطس في المقلاة، وقلبها معًا بلطف لتوزيعها بالتساوي.

في وعاء صغير، امزج البابريكا والكمون والملح والفلفل حسب الذوق، رش الخليط التوابل فوق السجق والبطاطس في المقلاة وقلبها لتغطية السجق والبطاطس بالتوابل.

ضع المقلاة في الفرن المسخن مسبقًا واتركها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح البطاطس ذهبية ومقرمشة.

قبل التقديم، رش البقدونس المفروم فوق وجبة السجق بالبطاطس للتزيين.

تُقدم وجبة السجق بالبطاطس ساخنة كوجبة رئيسية أو طبق جانبي، يمكنك تقديمها مع صلصة الطماطم أو صوص الخردل حسب الذوق. 

طريقة بسيطة لعمل وجبة السجق وجبة السجق بالبطاطس المكونات طريقة بسيطة لعمل وجبة السجق بالبطاطس طريقة بسيطة لعمل وجبة السجق بالبطاطس الدجاج السجق اللحم حبات بطاطس ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

"صدى البلد" يحاور وزير العمل.. 8 مفاجآت قوية بشأن الأجور وأصول اتحاد عمال مصر وقانون العمل

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

السعودية.. نداء عاجل من الدفاع المدني لسكان هذه المنطقة

موضوعات متعلقة

العمل في أسبوع.. تشغيل العمالة غير منتظمة.. ووظائف بالداخل والخارج.. والوزير يتفقد مواقع إنتاج ببورسعيد

إلغاء العقوبات السالبة للحريات دعما للاستثمار ورفع الغرامات..النص الكامل لتعديلات قانون سلامة الغذاء

العمل في أسبوع.. مشروع قانون لرعاية العمالة المنزلية.. تسجيل 739 مركزا في "مهني 2030"

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

العمل في أسبوع.. تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب.. وإيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

متفوقة على دفعتها.. محامية تسنيم بسطاوي تفجر مفاجأة أمام المحكمة

تهديد إرهابي كبير.. الداخلية الفرنسية تكثف إجراءات تأمين الكنائس قبل أعياد المسيحيين

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد العمال

لتعزيز المصالحة الفلسطينية.. الصين تعلن استضافة محادثات بين حماس وفتح

بعد تراجع الأوفر برايس .. سعر شيري تيجو 8 العائلية 2024 الجديدة

قرار قضائي عاجل ضد المتهم المتسبب في وفاة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ندى موسى بإطلالة جديدة من حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

بعد غياب طويل.. أحدث ظهور للفنانة رولا سعد أثناء احتفالها بعيد زواجها

بعد حملات المقاطعة.. خريطة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 30 أبريل

بكوبي دقيق.. طريقة عمل قراقيش بالشمر بدون بيض وزبدة

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ