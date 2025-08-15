مراسل القاهرة الإخبارية: قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين تبحث إنهاء الحرب وملفات أخرى حساسة

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" في واشنطن، رامي جبر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقل طائرته في وقت مبكر من صباح اليوم متجهًا إلى ألاسكا، التي تُعد جغرافيًا أقرب إلى روسيا منها إلى باقي الولايات المتحدة.

وأوضح أن ترامب بدا متفائلًا قبل مغادرته، معربًا عن أمله في أن تسفر القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نتائج إيجابية، حيث اصطحب معه عددًا كبيرًا من مساعديه ومعاونيه وفريق إدارته.

وأشار إلى أن جدول القمة سيكون أوسع من مسألة إنهاء الحرب في أوكرانيا، رغم أن هذا الملف يظل العنوان الأبرز على طاولة المحادثات التي ستستمر لعدة ساعات.

وأضاف جبر أن ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أحد الحلفاء الاستراتيجيين لروسيا، شكره فيه على الإفراج عن بعض السجناء، كما ناقش معه اللقاء المرتقب مع بوتين.

ولفت إلى أن القمة تحيط بها شكوك من الجانب الأوروبي والأوكراني، وكذلك من وسائل الإعلام الأمريكية التي ركزت صباح اليوم على تساؤل رئيسي: هل سيكون ثمن وقف إطلاق النار هو وقوع إقليم الدونباس تحت السيطرة الروسية، وهو ما يرفضه بشدة كل من كييف وحلفائها الأوروبيين؟

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الرئيس الأمريكي مقتنع بفكرة تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا كأحد الحلول الممكنة لتحقيق السلام، رغم أنها تلقى معارضة أوروبية وأوكرانية واسعة.

وأشار إلى أن ترامب طمأن الأطراف المعنية بأنه لن يتخذ أي قرار في هذا الشأن منفردًا، بل سيتشاور مع الأوكرانيين والأوروبيين عقب القمة لإطلاعهم على مخرجاتها، قبل أن يتم اتخاذ أي خطوة رسمية.

وشدد جبر على أن القمة في ألاسكا تمثل اختبارًا مهمًا للدبلوماسية الأمريكية والروسية على حد سواء، في ظل التعقيدات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب الأوكرانية.

وأضاف أن نتائج هذا اللقاء قد تحدد مسار المفاوضات المقبلة، سواء بالانتقال نحو تسوية سياسية أو استمرار المواجهة، مشيرًا إلى أن كافة الأطراف تترقب ما سيعلنه ترامب وبوتين بعد انتهاء المحادثات.