رئيس لبنان الأسبق : تصريحات نعيم قاسم تهدد بقاء بلادنا والسلم الأهلي
منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة في البطولة العربية
كهرباء الإسماعيلية يحصد أول نقطة فى الدورى بالتعادل مع بتروجت 2-2
زي ما توقعت.. تعليق مثير من الغندور بشأن مصطفى شوبير
أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك
ما حكم زيارة قبور أهل البيت؟.. يسري جبر: جائزة والنبي كان يزور شهداء أحد
نجم ليفربول يكشف أسلوب محمد صلاح "القاسي".. ماذا يفعل الفرعون المصري؟
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد
ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة
الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
حسام موافي يحذر: لو بتفكر تسافر اسمع الكلام ده قبل فوات الأوان
لافروف يظهر في ألاسكا بقميص الاتحاد السوفيتي السابق
حوادث

حكاية النقيب عمر توفيق وكيف أجهض محاولة هروب سائق سيارة فارهة من أعلى كوبري أكتوبر

رامي المهدي

في موقف يجسد معنى الشهامة والانضباط الأمني، أظهر النقيب عمر توفيق، شجاعته عندما تصدى بشجاعة لقائد سيارة فارهة حاول الفرار بعد تسببه في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر.

لم يتردد النقيب عمر توفيق، في التحرك السريع للحفاظ على أرواح المارة والنظام العام، لحظات قليلة من تصرف الضابط الذي تصدى لسائق السيارة الفارهة أعلى كوبري أكتوبر وانتشرت صورته بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الضابط الشجاع، لم يتردد لحظة واحدة في التصدي لصاحب السيارة الفارهة وقام بتهشيم زجاج السيارة والتمكن من ضبطه ووصفه رواد موقع التواصل الاجتماعي بالعمل البطولي،مؤكدين أن رجال الشرطة هم خط الدفاع الأول في مواجهة الفوضى والانفلات.

قررت النيابة المختصة التحفظ على سيارة المتهم صاحب فيديو محاولة الهروب بسيارة رانج روفر عقب ارتكابه حادث تصادم وإصابة 4 أشخاص وإتلاف 3 سيارا أعلى كوبري أكتوبر، وذلك للاستعلام عنها في إدارة المرور.


وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للحظة القاء القبض على قائد سيارة فارهة بعد اصطدامه بعدد من السيارات أعلى كوبري أكتوبر، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص وتلفيات فى 3 سيارات، وتعطيل حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، ومحاولة الهروب من رجال الأمن.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بـ كوبرى أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين ارتكاب سائق سيارة فارهة لحادث مرورى وحاول الهروب وتصدى له رجال المرور، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة ليتم التحقيق معه.


تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط سائق سيارة ملاكي على كوبري أكتوبر بعد اصطدامه بسيارة أخرى ومحاولته الهروب من الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري على كوبري أكتوبر أعلى رمسيس ومحاولة السيارة المتسببة الهروب من الحادث.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وحاول السائق الهروب من الشرطة على الكوبري، إلا أنها حاصرته ونجحت في ضبطه في حينها.


 

كوبري أكتوبر أعلى كوبري أكتوبر حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر النقيب عمر توفيق

